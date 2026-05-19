الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضد وزير مالية نتنياهو

قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش انه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضده.

اضاف الوزير المتطرف بأن أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "إعلان حرب" سنرد عليه بإعلان حرب.

تابع :سأوقع على أمر الآن على إخلاء الخان الأحمر بموجب صلاحياتي وزيرًا في وزارة الأمن.

وأردف الوزير الصهيوني بأن الاحتلال يقوم بإحداث انقلاب في الضفة الغربية.

يرأس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وزارة تمتلئ بالوزراء المتطرفين الداعين إلى طرد الفلسطينيين وإخراجهم من أراضيهم علاوة على إبادتهم في غزة.