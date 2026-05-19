منح دراسية ودعم للكوادر.. تفاصيل تعاون الجامعة العربية وجنوب السودان

استقبل السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم 19 مايو 2026، السفير كوال نيوك كوال أروب، سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة، وذلك بمقر الصندوق؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والتعريف بأنشطة وبرامج الصندوق المختلفة في مجالات التدريب وبناء القدرات والدعم التعليمي الموجه للدول الإفريقية.

في مستهل اللقاء، رحب السفير لعجوزي بسفير جنوب السودان، مؤكداً حرص الصندوق على دعم أوجه التعاون مع جمهورية جنوب السودان في إطار العلاقات العربية الأفريقية، كما استعرض الدور الذي يضطلع به الصندوق في تنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات البشرية، من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عدة، وإيفاد الخبراء، وتقديم المنح الدراسية، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية بالدول الأفريقية وتأهيلها في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، أعرب سفير جمهورية جنوب السودان عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية من خلال الصندوق، مشيراً إلى تطلع حكومة جنوب السودان إلى تعزيز التعاون مع الصندوق والاستفادة من برامجه المختلفة، ولا سيما في المجالات التنموية والخدمية.

تعاون بين الجامعة العربية وجنوب السودان

كما أشار إلى الحاجة إلى دعم مشروعات الكهرباء بمدينة جوبا، نظراً لأهميتها في دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الطلب المتعلق بتوفير أدوية ومساعدات طبية بمبادرة من السيدة الأولى بجمهورية جنوب السودان، وذلك في إطار الاهتمام بدعم القطاع الصحي والاحتياجات الإنسانية.

ومن جانبه، أوضح السفير لعجوزي، أن الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وفي إطار اختصاصاته ودوره المنوط به، يركز بصورة أساسية على التعاون الفني فقط والذي يشمل تنفيذ البرامج التدريبية وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً استعداد الصندوق للتعاون في تنظيم دورات تدريبية وبرامج لبناء القدرات في المجالات التي تحتاجها جمهورية جنوب السودان.

وأوضح السفير، أن تمويل مشروعات البنية التحتية، ومن بينها مشروعات الكهرباء، لا يندرج ضمن اختصاصات وأنشطة الصندوق، معربا عن خالص تقديره للمبادرة الكريمة الخاصة بطلب الأدوية والمساعدات الطبية، مؤكدا أن الصندوق لا يقدم معونات عينية أو مساعدات طبية مباشرة، نظرا لطبيعة اختصاصاته وبرامجه المعتمدة.

وأشار السفير لعجوزي، في هذا الإطار، إلى أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بدعم الكوادر الوطنية في جمهورية جنوب السودان من خلال المنح الدراسية التي يقدمها للطلبة الأفارقة الدارسين بالجامعات والمعاهد العربية، موضحاً أن الصندوق يقدم حالياً ست منح دراسية لطلاب من جنوب السودان في عدد من التخصصات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في جهود التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد السفير لعجوزي حرص الصندوق على مواصلة هذا الدعم التعليمي والأكاديمي، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى استعداد الصندوق للنظر بإيجابية في إمكانية زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لطلاب جنوب السودان خلال الفترة المقبلة، وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يلبي الاحتياجات التنموية والأولويات التعليمية التي تطرحها الجهات المعنية في جنوب السودان، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز قدرات الشباب وتأهيل كوادر متخصصة في المجالات الحيوية التي تحتاجها البلاد.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز أوجه التعاون بين الصندوق وجمهورية جنوب السودان، ويدعم جهود التنمية وبناء القدرات البشرية.