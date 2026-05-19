قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقتحم مجال الطب النووي وعلاجات الأورام الحديثة.. ︎رئيس الرعاية الصحية يزور أكبر المراكز الروسية
الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات
الأهلي أكبر منك وكويس إنك في النادي.. مصطفى عبده يهاجم إمام عاشور
وزير التعليم يشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لـ "اليونيسف" حول مهارات التعلم الأساسية
رئيس البعثة الرسمية للحج: ارتفاع أعداد حجاج القرعة الوافدين إلى الأراضي المقدس ل 22700 حاج
نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الناقل الوطني: الطيران صناعة عصية على الأزمات.. ونواجه التحديات برؤية مرنة

مؤتمر إياتا - رئيس مصر للطيران
مؤتمر إياتا - رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن صناعة الطيران العالمية أثبتت أنها واحدة من أكثر القطاعات مرونة وقدرة على التكيف والتغلب على الأزمات التشغيلية والاقتصادية، مدفوعة بدورها المحوري كعصب للاقتصاد العالمي، ومحرك أساسي لحركة السفر والسياحة والتواصل بين الشعوب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات المناولة الأرضية العالمي “IGHC 2026” المنعقد بالقاهرة، وسط حضور بارز لقادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ورؤساء شركات الطيران العالمية.

أبعاد جيو-سياسية واقتصادية

وأوضح عادل أن قطاع الطيران تجاوز مفهوم النقل التقليدي، ليصبح ركيزة استراتيجية تدعم العلاقات الإنسانية والجيوسياسية، فضلاً عن دوره في ربط الأسواق وتنشيط حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن خطط النمو والتوسع داخل القطاع لا بد أن تستند إلى رؤية طويلة المدى وقراءة دقيقة لمتغيرات السوق العالمية.

وشدد على أن مصر للطيران" تمضي وفق استراتيجية مدروسة تستهدف استباق التحديات المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.

مواجهة أزمات سلاسل الإمداد

في سياق متصل، تطرق رئيس القابضة لمصر للطيران إلى التحديات الراهنة التي تواجهها شركات الطيران عالمياً، وفي مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد وتأخر تسليم الطائرات الجديدة من قِبل المصنعين. وأكد أن هذه الأزمات تشكل ضغوطاً تشغيلية حقيقية، لكن القطاع يمتلك من المرونة والخطط البديلة ما يؤهله لتجاوزها.

وأضاف عادل أن الشركة الوطنية تعاملت بحكمة بالغة مع هذه المتغيرات، حيث نجحت في استقبال عدد من طائراتها الجديدة في توقيتات مناسبة، مما يسهم بشكل مباشر في دعم ملف تحديث الأسطول ورفع القدرة التشغيلية للشركة خلال الفترة المقبلة.

فرص واعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا

واختتم الطيار أحمد عادل تصريحاته معرباً عن تفاؤله باستقرار الأوضاع الجيوسياسية قريباً، مؤكداً أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا تحديداً تحمل فرصاً واعدة ومعدلات نمو قوية، في ظل الارتفاع المستمر والطلب المتزايد على حركة السفر والنقل الجوي.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران اسطول مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الدوري

من يفوز باللقب؟.. فرج عامر يكشف سيناريوهات حسم الدوري بين الزمالك وبيراميدز والأهلي

شوبير

شوبير: من حق الجماهير عدم الارتياح لبعض الحكام لكن دون ضغط أو إقصاء

الأهلي

كفاية أوكوشا وبن داري.. فرج عامر يطالب الأهلي بتجنب الصفقات الفاشلة

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد