رئيس الناقل الوطني: الطيران صناعة عصية على الأزمات.. ونواجه التحديات برؤية مرنة

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن صناعة الطيران العالمية أثبتت أنها واحدة من أكثر القطاعات مرونة وقدرة على التكيف والتغلب على الأزمات التشغيلية والاقتصادية، مدفوعة بدورها المحوري كعصب للاقتصاد العالمي، ومحرك أساسي لحركة السفر والسياحة والتواصل بين الشعوب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات المناولة الأرضية العالمي “IGHC 2026” المنعقد بالقاهرة، وسط حضور بارز لقادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ورؤساء شركات الطيران العالمية.

أبعاد جيو-سياسية واقتصادية

وأوضح عادل أن قطاع الطيران تجاوز مفهوم النقل التقليدي، ليصبح ركيزة استراتيجية تدعم العلاقات الإنسانية والجيوسياسية، فضلاً عن دوره في ربط الأسواق وتنشيط حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن خطط النمو والتوسع داخل القطاع لا بد أن تستند إلى رؤية طويلة المدى وقراءة دقيقة لمتغيرات السوق العالمية.

وشدد على أن مصر للطيران" تمضي وفق استراتيجية مدروسة تستهدف استباق التحديات المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.

مواجهة أزمات سلاسل الإمداد

في سياق متصل، تطرق رئيس القابضة لمصر للطيران إلى التحديات الراهنة التي تواجهها شركات الطيران عالمياً، وفي مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد وتأخر تسليم الطائرات الجديدة من قِبل المصنعين. وأكد أن هذه الأزمات تشكل ضغوطاً تشغيلية حقيقية، لكن القطاع يمتلك من المرونة والخطط البديلة ما يؤهله لتجاوزها.

وأضاف عادل أن الشركة الوطنية تعاملت بحكمة بالغة مع هذه المتغيرات، حيث نجحت في استقبال عدد من طائراتها الجديدة في توقيتات مناسبة، مما يسهم بشكل مباشر في دعم ملف تحديث الأسطول ورفع القدرة التشغيلية للشركة خلال الفترة المقبلة.

فرص واعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا

واختتم الطيار أحمد عادل تصريحاته معرباً عن تفاؤله باستقرار الأوضاع الجيوسياسية قريباً، مؤكداً أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا تحديداً تحمل فرصاً واعدة ومعدلات نمو قوية، في ظل الارتفاع المستمر والطلب المتزايد على حركة السفر والنقل الجوي.