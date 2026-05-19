كيف تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. نصائح لاختيار المنصة المناسبة

مع التوسع الكبير في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنافسة بين الشركات التكنولوجية الكبرى أكثر قوة، في محاولة لتقديم خدمات متطورة وتجارب استخدام أكثر سهولة وكفاءة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المستخدمين الذين باتت أمامهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم اليومية سواء في العمل أو الدراسة أو التواصل.

وفي هذا السياق، أكد خبير الذكاء الاصطناعي بشير التغريني، أن المنافسة الحالية بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي تصب في مصلحة المستخدم، لأنها تدفع الشركات إلى تطوير خدماتها باستمرار وتقديم مزايا جديدة بشكل متواصل.

تنوع المنصات يمنح المستخدم مرونة أكبر

وأوضح بشير التغريني، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المستخدمين اليوم يعتمدون على أكثر من منصة وتطبيق في حياتهم اليومية، مثل واتساب وإنستجرام وفيسبوك، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تُستخدم في المحادثات، وكتابة البريد الإلكتروني، وتنظيم الملفات وخدمات التخزين السحابي مثل iCloud.

وأشار إلى أن هذا التنوع يمنح المستخدم حرية اختيار الأداة الأنسب لاحتياجاته، بدلًا من الاعتماد على تطبيق واحد فقط، مؤكدًا أن كل منصة تحاول تقديم مميزات إضافية لجذب المستخدمين والحفاظ عليهم.

المنافسة تدفع الشركات للتطوير المستمر

وأكد خبير الذكاء الاصطناعي أن المنافسة القوية بين الشركات التكنولوجية أصبحت سببًا رئيسيًا في تسريع وتيرة الابتكار وتحسين جودة الخدمات، موضحًا أن كل شركة تسعى لتقديم تجربة مستخدم أفضل من منافسيها.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا في عالم الذكاء الاصطناعي يشبه المنافسة التي شهدتها تطبيقات التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية، مثل سناب شات وإنستجرام، حيث ساهم التنافس بينهما في إضافة مزايا جديدة وتطوير تجربة الاستخدام بشكل مستمر.

ChatGPT أصبح اسمًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي

وأشار بشير التغريني إلى أن تطبيق ChatGPT نجح في ترسيخ اسمه لدى المستخدمين ليصبح مرادفًا للذكاء الاصطناعي، بفضل قدرته على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم إجابات سريعة وفعالة في مختلف المجالات.

وأوضح أن قوة ChatGPT لا تعتمد فقط على الإمكانيات التقنية، بل أيضًا على الثقة الكبيرة التي اكتسبها لدى المستخدمين، ما جعله علامة معروفة في عالم الذكاء الاصطناعي حتى مع وجود العديد من الأدوات والمنصات الأخرى.

المستخدم أصبح أكثر وعيًا بخياراته

واختتم خبير الذكاء الاصطناعي تصريحاته بالتأكيد على أن المستخدم اليوم أصبح أكثر وعيًا بالتقنيات المتاحة أمامه، وأكثر قدرة على المقارنة بين التطبيقات المختلفة واختيار الأفضل منها، مشيرًا إلى أن استمرار المنافسة بين الشركات يجعل التطوير والابتكار أمرًا ضروريًا للحفاظ على مكانة أي منصة في السوق.