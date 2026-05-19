نهاية حقبة.. ليفاندوفسكي يودع برشلونة برسالة مؤثرة داخل غرفة الملابس

أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قراره النهائي بالرحيل عن برشلونة، لينهي مشواره مع الفريق الكتالوني بعد أربع سنوات قضاها داخل أسوار “سبوتيفاي كامب نو”، شهدت تألقه التهديفي وقيادته للفريق في العديد من المحطات المهمة.

وداع عاطفي في "كامب نو"

وعاش ليفاندوفسكي عطلة نهاية أسبوع مؤثرة، بعدما ودّع جماهير برشلونة خلال مواجهة الفريق أمام ريال بيتيس، في أجواء طغت عليها المشاعر والامتنان من الجماهير وزملائه داخل الفريق.

رسالة خاصة للاعبين قبل الرحيل

ووفقًا لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، حرص النجم البولندي على توجيه رسالة مؤثرة لزملائه داخل غرفة الملابس عقب المران الأخير قبل مواجهة بيتيس، حيث أكد لهم ثقته الكاملة في قدرتهم على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي، وسط تأثر واضح ودموع في عينيه: "أنتم مستعدون بالفعل للفوز بدوري أبطال أوروبا".

لحظات مؤثرة داخل غرفة الملابس

وشهدت غرفة ملابس برشلونة لحظات وداع مؤثرة، بعدما حرص جميع اللاعبين على معانقة النجم البولندي عقب كلمته الأخيرة، بينما ألقى قائد الفريق رونالد أراوخو والمدرب هانز فليك كلمات خاصة تكريمًا لما قدمه اللاعب طوال مسيرته مع النادي.

إشادة بعقلية النجم البولندي

وأكد عدد كبير من لاعبي برشلونة، إلى جانب إدارة النادي، أن ليفاندوفسكي ترك بصمة كبيرة داخل الفريق، ليس فقط بأهدافه، بل بعقليته الاحترافية والتزامه داخل وخارج الملعب، وهو ما أشاد به أيضًا رئيس النادي خوان لابورتا.