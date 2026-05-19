مانشستر سيتي يستعد لوداع جوارديولا.. وماريسكا الأقرب لخلافته

بات نادي مانشستر سيتي أكثر تقبلًا لفكرة رحيل مدربه الإسباني بيب جوارديولا بنهاية الموسم الجاري، وسط قناعة متزايدة داخل أروقة النادي بأن رحلة المدرب التاريخية في ملعب “الاتحاد” اقتربت من نهايتها بعد سنوات طويلة من النجاحات والبطولات.

شكوك متزايدة داخل غرفة الملابس

ووفقًا لما كشفته شبكة ESPN، فإن عددًا من لاعبي مانشستر سيتي وأفراد الجهاز الفني باتوا يعتقدون أن جوارديولا قد يتخذ قرار الرحيل خلال الصيف المقبل، رغم امتداد عقده مع النادي حتى عام 2027، خاصة أن العقد يتضمن بندًا يسمح له بإنهاء مهمته عقب نهاية الموسم الحالي.

ورفض المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عامًا، حسم موقفه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، بعدما تهرب مرارًا من الإجابة المباشرة بشأن مستقبله مع الفريق.

إدارة السيتي تؤجل الإعلان الرسمي

ورغم تصاعد التكهنات، فضلت إدارة مانشستر سيتي تأجيل أي إعلان رسمي يتعلق بمصير المدرب، تجنبًا لتشتيت تركيز الفريق في المرحلة الحاسمة من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل استمرار المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

ويعيش السيتي ضغطًا كبيرًا في سباق اللقب، بعدما أصبح مطالبًا بتحقيق الفوز على بورنموث، لتفادي تتويج آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004.

إنزو ماريسكا المرشح الأبرز

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن الإيطالي إنزو ماريسكا يعد الخيار الأول داخل مانشستر سيتي لخلافة جوارديولا، خاصة بعد تجربته السابقة ضمن الجهاز الفني للفريق وعلاقته القوية بالمدرب الإسباني.

تكريم تاريخي منتظر لجوارديولا

وكان جوارديولا قد أضاف مؤخرًا لقبًا جديدًا إلى خزائنه، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصل إلى لقبه العشرين مع النادي.

وتدرس إدارة مانشستر سيتي إقامة تكريم تاريخي للمدرب الإسباني، عبر إطلاق اسمه على أحد مدرجات ملعب الاتحاد، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته مع الفريق، في خطوة مشابهة لما فعله مانشستر يونايتد مع أسطورته التدريبية أليكس فيرجسون بملعب “أولد ترافورد”.