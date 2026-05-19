ماذا يحتاج مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولة واحدة من نهاية الموسم بعدما عزز أرسنال صدارته لجدول الترتيب عقب فوزه الصعب على بيرنلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق إلى خمس نقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ليضع حامل اللقب تحت ضغط كبير في الأمتار الأخيرة من سباق التتويج.

السيتي يبحث عن الفوز أمام بورنموث

وتزداد أهمية المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي مع بورنموث في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "فيتاليتي" حيث يدخل السيتي اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز” للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ويعول مانشستر سيتي على نجمه المصري عمر مرموش الذي يواصل جذب الأنظار بأدائه القوي في قيادة الفريق نحو انتصار ثمين يعيد الضغوط مجددا على أرسنال قبل الجولة الختامية.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 77 نقطة بينما يقدم بورنموث موسمًا مميزًا باحتلاله المركز السادس برصيد 55 نقطة في ظل سعيه لإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.

حسابات مقدمة أمام مانشستر سيتي للتترويج باللقب الإنجليزي

وتبدو حسابات التتويج معقدة بالنسبة للسيتي إذ يحتاج الفريق لتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام بورنموث ثم أستون فيلا مع انتظار تعثر أرسنال بالخسارة أمام كريستال بالاس في الجولة المقبلة من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب الموسم من نهايته تزداد الإثارة في صراع القمة وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية البطل في واحدة من أكثر نسخ الدوري الإنجليزي اشتعالا في السنوات الأخيرة.