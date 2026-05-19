650 معدة صديقة للبيئة.. مصر للطيران للخدمات الأرضية تستبق أزمة سلاسل الإمداد العالمية وتستعد لـ 2027

أكد المهندس خالد عطوة، رئيس قطاع الخدمات الأرضية بشركة مصر للطيران، أن قطاع الطيران يشهد حالياً طفرة تشغيلية غير مسبوقة مدفوعة بالتوسع المستمر في رحلات الشركة الوطنية وزيادة حجم أسطولها الجوي، مشيراً إلى أن هذه القفزة تطلبت وضع استراتيجية متكاملة لتحديث البنية الفنية وتطوير أسطول معدات المناولة الأرضية بما يضمن أعلى درجات التكامل بين الجانبين التشغيلي والفني.

مواجهة أزمة التوريد العالمية

وكشف عطوة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات المناولة الأرضية العالمي “IGHC 2026” المنعقد بالقاهرة، وسط حضور بارز لقادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ورؤساء شركات الطيران العالمية.

عن نجاح القطاع في التغلب على أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والتي فرضت تحديات كبرى لعل أبرزها طول فترة توريد المعدات التي باتت تستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً.

وأوضح أن التحرك الاستباقي للشركة منذ عام ونصف عبر إبرام تعاقدات مبكرة، آتى ثماره بالفعل من خلال تدفق كميات كبيرة من المعدات الحديثة لمواكبة خطة الإحلال والتجديد.

التحول الأخضر في 2027

وأشار رئيس قطاع الخدمات الأرضية إلى أن المستهدف هو القفز بعدد معدات المناولة الأرضية ليتجاوز حاجز 650 وحدة بحلول عام 2027، مع التركيز على إحلال المعدات القديمة بأخرى كهربائية وصديقة للبيئة، تماشياً مع التوجهات الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة داخل المطارات.

التدريب الافتراضي ومنافسة الـ 70%

وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري، أعلن عطوة عن تعاون وثيق مع أكاديمية مصر للطيران لاعتماد برامج تدريبية متطورة تشمل استخدام أجهزة محاكاة واقعية (Airside Simulator)، والتي تضمن تأهيل الكوادر البشرية في بيئة تشغيلية افتراضية ترفع من كفاءة الأداء وتحافظ على سلامة الطائرات.

واختتم عطوة تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر للطيران للخدمات الأرضية تستحوذ على حصة 70% من حجم الخدمات المقدمة للطائرات بالمطارات المصرية، بينما تذهب 30% للباقي الشركات الأجنبية والخاصة ا لمصرية، مؤكداً أن خطط التطوير الجارية من عمالة وتدريب ومعدات تسير جنباً إلى جنب مع توسعات أسطول الشركة الوطنية، لضمان الهيمنة وتوفير خدمات أرضية بمعايير عالمية على أرض المطارات المصرية.