الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد براءته.. هل يقضي فضل شاكر إجازة عيد الأضحى مع أسرته؟

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد إبراهيم

يتحدد مصير فضل شاكر الجمعة المقبل بعد أن يخضع للمحاكمة العسكرية حيث تتقرب اسرته ومحبيه ما ستسفر عنه المحاكمة خاصة بعد براءته من القضية السابقة ويامل عشاقه وأسرته أن يقضي فضل شاكر معهم عيد الأضحى المقبل. 

براءة فضل شاكر 

من ناحية أخرى كشف محامي الفنان فضل شاكر عن مستجدات وضعه القانوني، وذلك بعد صدور حكم ببراءته من تهمة محاولة اغتيال مسؤول في حزب الله.

وقال محامي فضل شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حكم البراءة كان متوقعًا بسبب عدم كفاية الأدلة، مشيرًا إلى أن الفنان لا يزال موقوفًا على خلفية قضية أخرى. 

وأضاف: «إن شاء الله يخرج بكفالة مالية في القضايا المتبقية، ويتمكن من متابعة جلساته من خارج المحكمة، خاصة أنه قضى أكثر من عام».

وفي سياق آخر، أعرب نجل الفنان فضل شاكر عن سعادته بصدور حكم البراءة في إحدى القضايا المنسوبة لوالده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب: «الحمد لله رب العالمين، صدر حكم براءة والدي فضل شاكر في أول ملف، ونحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني في عهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله».

ويأتي هذا التعليق عقب صدور حكم قضائي ببراءة فضل شاكر في إحدى القضايا، بعد جلسات محاكمة استمرت خلال الفترة الماضية.

علّق المطرب محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر ، على صدور حكم البراءة، في إحدى القضايا المنسوبة لوالده.

وكتب محمد شاكر عبر حسابه بموقع فيسبوك: الحمد لله رب العالمين، صدر حكم براءة والدي فضل شاكر بأول ملف، ونحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله.

وأصدر القضاء اللبناني ، حكما ببراءة الفنان فضل شاكر من قضية محاولة اغتيال مسؤول محلي لمجموعة مرتبطة بحزب الله، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، في أول حكم وجاهي بحقه منذ تسليم نفسه الى السلطات، بينما لا يزال ملاحقا بقضايا أخرى مرتبطة بالارهاب.

فضل شاكر المولود لأب لبناني وأم فلسطينية، هو من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، إلى أن اعتزل الغناء عام 2012 بعد تقربه من الداعية اللبناني الشيخ أحمد الأسير.

