الثانوي المهني والبكالوريا المصرية التكنولوجية .. تفاصيل جديدة بمنظومة التعليم الفني

عقد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مهمًا بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مع قيادات التعليم الفني بالمديريات على مستوى الجمهورية.

وجاء اللقاء في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وتطبيق التعديلات الخاصة بقانون التعليم في هذا القطاع.

تطور كبير في منظومة التعليم الفني

وخلال اللقاء ، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حدوث تطور كبير في منظومة التعليم الفني تحت مسماها الجديد «التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي»، مشيرًا إلى ملامح هذا التحول وأهدافه.

كما استعرض منظومة البرامج الفنية الجديدة «الثانوي المهني» متعددة المستويات، والتي تتيح للطالب إنهاء دراسته خلال عام واحد للحصول على دبلوم مهني (المستوى الأول)، أو خلال عامين للحصول على دبلوم مهني (المستوى الثاني).

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوجه التطوير في برامج الثلاث سنوات، إلى جانب المسمى الجديد للشهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية»، وما تتضمنه من تخصصات حديثة، لتحل محل شهادة الدبلوم الفني الحالية.

وشدد على أهمية مشاركة سوق العمل في المدارس الفنية والتكنولوجية، خاصة في مجالات التدريب والتقييم والتوظيف، بما يحقق التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب البكالوريا التكنولوجية

كما أشار إلى إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب البكالوريا التكنولوجية اعتبارًا من العام الدراسي القادم، مع تزويد الطلاب بأجهزة التابلت، لدعم التحول الرقمي في التعليم الفني ومنظومة الجدارات.

واختُتم اللقاء بمناقشات موسعة مع السادة مديري التعليم الفني بالمديريات والإدارات، والسادة موجهي عموم التخصصات الفنية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، والدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إلى جانب مديري النوعيات بالوزارة.

وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي -تجارى - فندقي) لوضع حلول للمشكلات التي قد تظهر في لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة التابعة للمديريات ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة، ولجان تقدير الدرجات بالنسبة للمديريات التي يقع بنطاقها تلك المقرات، والقيام بالرد على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الاعلام سواء كان ذلك من خلال الشكاوى التليفونية أو المكتوبة أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ عملها طبقاً لجدول الامتحانات المعلنة ويكون تشكيلها على النحو التالي:



- مدير عام الإدارة التعليمية، أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.

- مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موائع.

- مسئول الأمن بالإدارة التعليمية.

-عضو فني خاص بالتطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية

- عضو من الإحصاء بالإدارة التعليمية.

- عامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية.

- سائق من العاملين بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون مهام الغرفة على النحو التالي:

- متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان.

- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل.