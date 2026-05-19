طارق يحيي: لا يجب القسوة على لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية



أكد طارق يحيى، أنه لا يجب التعامل مع لاعبي الزمالك بقسوة بعد خسارة نهائي كأس الكونفدرالية بركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن كرة القدم دائمًا ما تشهد ضغوطًا كبيرة في المباريات الحاسمة.



وأوضح يحيى خلال ظهوره في برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر أن ما حدث في نهائي الكونفدرالية أمر طبيعي في عالم كرة القدم، مضيفًا أن فرقًا كبيرة مثل أرسنال واجهت مباريات صعبة أمام فرق أقل تصنيفًا مثل بيرنلي وحققت الفوز بصعوبة بهدف دون رد، وهو ما يعكس طبيعة الضغوط في الأمتار الأخيرة من الموسم.



وأشار إلى أن الزمالك كان يواجه فريقًا أقل منه من الناحية الفنية في النهائي، إلا أن مثل هذه المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة وقد تنتهي بركلات الترجيح، مؤكدًا أن ذلك لا يقلل من قيمة اللاعبين أو الجهد المبذول.

وشدد يحيى على ضرورة دعم اللاعبين وعدم الانشغال بانتقادات قاسية في هذا التوقيت، مؤكدًا أن الفريق أمامه مباراة مهمة في الدوري ويجب التركيز على تحقيق الفوز وتصحيح المسار.

من جانبه، قال محمد عمارة إن بعض لاعبي الزمالك يجب أن يتحملوا المسؤولية باعتبارهم لاعبين دوليين معتادين على اللعب تحت الضغوط وتحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة.

في المقابل، رفض أحمد دويدار توجيه أي إشادة قبل حسم بطولة الدوري، مؤكدًا أن الوقت المناسب للتقييم هو بعد انتهاء المنافسات.



واختتم طارق يحيى تصريحاته بالتأكيد على أهمية مصالحة الجماهير سريعًا، مطالبًا اللاعبين بضرورة تجاوز آثار الخسارة والتركيز على المباراة المقبلة من أجل إنهاء الموسم بشكل إيجابي.