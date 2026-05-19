عمارة: الزمالك الأقرب للاستحقاق.. وبدر رجب يتمسك بالأهلي

شهدت حلقة برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر» جدلًا واسعًا بين الثنائي محمد عمارة وبدر رجب، بشأن الفريق الأحق بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.



وقال محمد عمارة خلال تصريحاته بالبرنامج، إنه يتوقع مواجهة صعبة للزمالك في الجولة الحاسمة، مؤكدًا أن بيراميدز الأقرب لتحقيق الفوز، مضيفًا: «أنا توقعي بعد اللي شوفته في نهائي الكونفدرالية إن مباراة بكرة صعبة والزمالك هيخسر وبيراميدز هيكسب».



ورغم توقعاته، أكد عمارة أنه يتمنى تتويج الزمالك باللقب هذا الموسم، موضحًا: «لكن أنا كعمارة أتمنى إن نادي الزمالك يكسب الدوري بكرة ويقدروا بإذن الله».



تصريحات عمارة أثارت اعتراض بدر رجب، الذي رد عليه قائلًا: «يعني إيه بتتمنى الزمالك يكسب الدوري؟.. أنت راجل أهلاوي لازم تقول بتمنى الأهلي».



وعاد محمد عمارة ليؤكد أن حديثه يستند إلى ما يراه على أرض الواقع، موضحًا أن الزمالك يستحق التتويج هذا الموسم بسبب قوة المنافسة بينه وبين بيراميدز، مضيفًا: «أنا بتكلم في الواقع.. الزمالك يستحق الدوري ده، والمنافسة بينه وبين بيراميدز أقرب من أي حاجة».



كما أشار عمارة إلى أن مواجهة الزمالك المقبلة لن تكون سهلة، خاصة مع رغبة المدير الفني علي ماهر في تحقيق الفوز مع فريقه سيراميكا.



في المقابل، اختتم بدر رجب تصريحاته بالتأكيد على توقعه لتعادل الزمالك، لكنه شدد على أمنيته بتتويج الأهلي بالدوري، قائلًا: «أنا متوقع الزمالك ممكن يتعادل.. لكن أتمنى طبعًا الأهلي ياخد الدوري بكرة».