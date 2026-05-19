محمد دياب لفارايتي: إلتزام محمد رمضان بمشروع أسد كان مثاليًا

أفردت مجلة فارايتي تقريرا عن فيلم أسد تحت عنوان "مخرج «مون نايت» من مارفل محمد دياب يتحدث عن فيلمه العربي الضخم القادم "أسد" مع النجم محمد رمضان الذي "بذل كل ما لديه"، كتبه محرر المجلة نيك فيفاريللي من خلال لقاء يجمع بين المخرج محمد دياب والمنتج موسي ابوطالب، وتناول خلال التقرير تصريحات دياب التي تحدث فيها عن إنتقاله من هوليوود إلي مصر وتعاونه المكثف مع محمد رمضان، والذي وصل إلى حد مشاركتهما تكاليف يوم تصوير إضافي من أموالهما الخاصة لتحسين الفيلم.

محمد دياب: رمضان نجم جماهيري

وقال: “محمد رمضان هو أكبر نجم جماهيري في الشرق الأوسط والعالم العربي، وخصوصًا في التلفزيون، وأعتبر أسد أول فيلم سينمائي ضخم له بالفعل”.

وأضاف: "أستطيع القول إنه بذل كل ما لديه، رغم كونه أكبر نجم في العالم العربي، فإن التزامه بالمشروع كان مثاليًا، تصوير فيلم كهذا مرهق جدًا، على مستوى مشاهد الأكشن، كان عليه السباحة والغوص رغم أنه لا يجيد السباحة أو الغوص، كما قام بالكثير من المشاهد بنفسه بدون دوبلير، كان عليه أيضًا الالتزام بالمشروع لأكثر من عامين، وكان ذلك أصعب تحدٍ، وبعد انتهاء الفيلم شاهدناه معًا، وقلت له: ‘تعرف ماذا؟ نحن بحاجة إلى يوم تصوير إضافي، وقتها كانت ميزانية المنتج قد استُنفدت بالكامل، لذلك قررنا أنا ومحمد رمضان تمويل هذا اليوم من أموالنا الخاصة، فوافق فورًا، وشارك معي في كل شيء".

وعن كون فيلم أول ملحمة عربية ضخمة لدياب بعد تقديمه مون نايت والتحديات التي واجهها في تنفيذ مشروع بهذا الحجم في العالم العربي فقال "لم أحب يومًا الفجوة بين السينما الفنية والجمهور، وبالنسبة لي، هذا فيلم تجاري نعم، لكنه يتناول قضية مهمة جدًا بالنسبة لي: العبودية والإنسان، وهي قضية معاصرة لأن العبودية ما زالت موجودة بشكل مختلف حتى اليوم، لذلك أعتقد أن الجميع يمكنهم الارتباط بقصة كهذه، كما أننا لم نشاهد من قبل فيلمًا عن العبودية من منطقتنا، لذا كان الجانب الموضوعي تحديًا كبيرًا. أما بصريًا، فالتحدي كان أن ميزانية الفيلم بلغت حوالي 7 ملايين دولار فقط، لكنني أردت أن أُظهر ما الذي يمكن فعله بهذا المبلغ في مصر. أعتقد أن الفيلم يبدو وكأنه تكلف 40 مليون دولار على الأقل".

وعن تحديات التصوير فأشار "كنت محظوظًا لأنني خرجت من تجربة Moon Knight، الذي جمع بين الإنتاج الضخم والميزانية الهائلة، وتعلمت منه الكثير. لذلك حاولت الاستفادة من تلك الخبرة قدر الإمكان في هذا الإنتاج الصغير نسبيًا، فالتصوير في مصر مختلف جدًا عن هوليوود، يمكنك أن تفعل ما تريد، أكثر ما أحبه هو الفوضى، وهي أيضًا أكثر ما أكرهه، كل يوم يحدث خطأ ما، وكما قلت، 7 ملايين دولار تُعتبر ميزانية كبيرة في مصر، لكن الفيلم يبدو كملحمة سينمائية ضخمة، ميزانية ‘Moon Knight’ كانت حوالي 165 مليون دولار، وكان بإمكاني بناء الأهرامات بهذا المبلغ".

وعلى الجانب الآخر أكد موسي أبو طالب منتج الفيلم أنه يجري حاليًا مفاوضات لبيع الفيلم في الهند والصين، معوّلًا على هذا الإنتاج العربي الملحمي واسع النطاق الذي يضم آلاف من الممثلين ومشاهد أكشن ضخمة وقيم إنتاج عالمية، الفيلم حقق حتي الآن بعرضه بدور العرض المصرية خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه رسميا يوم 14 مايو مايقرب من 22 مليون جنيه، ولكنه حقق منذ بداية عرضه يوم 13 مايو مايقرب من 24 مليون جنيه.

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، وعمرو القاضي، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان.