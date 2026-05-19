وفاة المخرج المسرحى محمد فؤاد عابدين بعد صراع مع المرض

أعلن المخرج محسن رزق، وفاة المخرج والممثل الشاب محمد فؤاد عابدين بعد صراع مع المرض.

وكتب محسن على صفحته بفيسبوك ":إنا لله وإنا إليه راجعون.. محمد فؤاد عابدين في ذمة الله... اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..اللهم أجعل تعبه ومرضه في ميزان حسناته...أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحه".

الجدير بالذكر أن المخرج الراحل وجه رسالة شكر لأصدقائه بعد تعرضه لأزمة صحية، وكتب فى أبريل الماضي:الحقيقة اني حابب اشكر كل الناس اللي سألت علية بأي طريقة حقيقي بشكركم جدا دعمكم فرق معايا معنويا جدا .



و نعى الراحل الفنان سامح حسين،محمد فؤاد قائلا : البقاء لله ياحبيبي ربنا يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن سيئاتك اللهم اسكنه فسيح جناتك"