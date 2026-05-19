سفير الصومال: تحركات عاجلة للإفراج عن البحارة المصريين المختطفين

لقاء السفير الصومالي ومساعد وزير الخارجية المصرية
لقاء السفير الصومالي ومساعد وزير الخارجية المصرية
الديب أبوعلي

أكد علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الحكومة الصومالية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة للإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن ناقلة النفط “M/T Eureka”، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتحركات مستمرة على مختلف المستويات لضمان سلامتهم وعودتهم في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الصومالي مع السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

 

الإفراج عن البحارة المختطفين

وأوضح السفير أن بلاده تبذل أقصى جهودها في هذا الملف، مشيرًا إلى أن السلطات الصومالية تتابع القضية باهتمام بالغ، وتجري اتصالات رفيعة المستوى مع الجهات المعنية في إطار مساعي احتواء الأزمة وإنهاء حالة الاحتجاز، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال.

وشدد أواري على حرص الحكومة الصومالية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف القضايا الأمنية والبحرية، مؤكداً أهمية تكاتف دول البحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ثمن السفير الصومالي الدور المصري الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، والجهود التي تبذلها القاهرة لمساندة مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار والتنمية.

