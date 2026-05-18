تل أبيب تواصل الاستفزاز.. الرئيس الإسرائيلي يتلقى أوراق اعتماد سفير أرض الصومال

قدم محمد حاجي سفير الإقليم الانفصالي أرض الصومال أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي في خطوة استفزازية تخالف القانون الدولي بعد اعتراف تل أبيب بمنطقة تابعة للصومال، وهو أمر من شأنه إثارة الاضطرابات بمنطقة القرن الأفريقي.

وتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي أول دولة في العالم تعترف بأرض الصومال، التي تسعى للانفصال عن الصومال، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وقال الرئيس الإسرائيلي في بيان عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "لقد سررتُ باستقبال أول سفير لصومالي لاند لدى إسرائيل، محمد حاجي، الذي قدم أوراق اعتماده الدبلوماسية هذا الصباح" .

وفي أبريل الماضي، أعلنت الصومال خطوة تصعيدية لافتة بحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب الحيوي، وذلك رداً على اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، المعروف أيضاً بـ"صومالي لاند".

وفي موقف حازم، حذر السفير الصومالي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، عبد الله ورفا، من تداعيات أي تدخل يمس سيادة بلاده، مؤكداً أن الدول التي تنتهك وحدة الأراضي الصومالية ستواجه "عواقب وخيمة"، قد تشمل فرض قيود على الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي.