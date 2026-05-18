الكشف عن قائمة منتخب النمسا لكأس العالم 2026

كشف الألماني رالف رانجينك، المدير الفني لمنتخب النمسا، عن قائمة منتخب الألب، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب النمسا في المجموعة العاشرة برفقة كل من الأرجنتين والجزائر والأردن.

وجاءت قائمة منتخب النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر شلاجير – فلوريان فيجيل – باتريك بينتز.

خط الدفاع: دافيد أفينجربر – كيفين دانسو –ستيفن بوش – دافيد ألابا – فيليب لينهارت – فيليب مويني – ألكسندر بريس – ماركو فيدل – مايكل سفوبودا.

خط الوسط: إكسافير تشالاجير – نيكولاس سيوالد – مارسيل سابيتزر – فلوريان جريليتش – كارني تشوكويميكا – رومانو تشميد – كريستوف بومجارتنر – كونراد لايمر – باتريك ويمر – باول وانر – ألكسندرو تشوف.

خط الهجوم: ماركو أرناتوفيتش – مايكل جريجوريتش – صاصا كالاجدزيتش.