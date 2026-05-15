رصف مدخل الطريق الصحراوي الغربي بقرية النمسا بالأقصر.. صور

اعلن اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر عن انتهاء مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر من أعمال رصف مدخل الطريق الصحراوي الغربي بقرية النمسا جنوب الأقصر ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمركز.

وشملت الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطريق بطول يقارب 3 كيلومترات وبعرض يتراوح من 6 إلى 8 أمتار بما يساهم في تحقيق سيولة مرورية وتسهيل حركة السيارات والمركبات القادمة من الطريق الزراعي الغربي والمتجهة إلى الطريق الصحراوي الغربي.

ويعد الطريق من المحاور المهمة التي تخدم أهالي قرية النمسا وعدد من القرى المجاورة حيث يسهم في تقليل زمن الانتقال وتخفيف الضغط على الطرق الداخلية كما يدعم حركة النقل والتنقل اليومي للمواطنين.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة إسنا للعام المالي 2025 / 2026 بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكدت الجهات المنفذة أن أعمال الرصف تمت وفق المواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة الطريق واستدامته بما يحقق أفضل خدمة للأهالي ويدعم جهود التنمية بمركز إسنا جنوب الأقصر.