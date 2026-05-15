مسئول أمريكي: الأجواء إيجابية في اليوم الثاني من المحادثات بين إسرائيل ولبنان

صرح مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لوسائل إعلام عربية، بأن "الأجواء في اليوم الثاني من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن كانت إيجابية للغاية وتجاوزت التوقعات".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقة الجليل شمالي إسرائيل عقب تفعيل صفارات الإنذار، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية.

وذكرت التقارير أن الهجوم الصاروخي جاء في سياق التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية، وسط تبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في مناطق جنوب لبنان والجليل الأعلى.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان إلى ستة منذ استئناف المواجهات العسكرية الأخيرة مع حزب الله، في مؤشر على تصاعد حدة الاشتباكات البرية والعمليات المتبادلة بين الطرفين.