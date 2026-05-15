نتنياهو وكاتس يعلنان استهداف عز الدين حداد في غزة.. ويؤكدان: رسالة ردع لكل من يهدد إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا على عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد مهندسي 7 أكتوبر، في مدينة غزة.

وجاء في البيان أيضًا: "كان الحداد مسؤولاً عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، لقد احتجز رهائننا بوحشية بالغة، وشنّ أعمالًا إرهابية ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأمريكي ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، هذه رسالة واضحة إلى جميع القتلة الذين يسعون إلى قتلنا: عاجلاً أم آجلاً، ستلحق بكم إسرائيل."

