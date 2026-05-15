هرب من شمس الأقصر بكرتونة فوق رأسه.. سائح يتحول لتريند في معبد حتشبسوت

تحولت زيارة أحد السائحين إلى معبد معبد حتشبسوت بمنطقة دير البحري غرب الأقصر إلى لقطة طريفة خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قرر مواجهة حرارة الشمس بطريقة غير تقليدية.

وأظهرت صور متداولة السائح وهو يضع كرتونة فوق رأسه أثناء جولته داخل المعبد هربًا من أشعة الشمس القوية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها الأقصر هذه الأيام الأمر الذي أثار حالة من التفاعل الواسع بين مستخدمي صفحات الفيسبوك.

وتناقل الأهالي ورواد السوشيال ميديا الصور بشكل كبير مع تعليقات ساخرة اعتبرت أن السائح ابتكر “أبسط واقي شمس في العالم” بينما رأى آخرون أن حرارة الطقس دفعت الرجل للبحث عن أي وسيلة تحميه خلال رحلته الأثرية.

ورغم الطابع الفكاهي للمشهد إلا أن الصور عكست أيضا إصرار السائحين على زيارة المعالم الأثرية والاستمتاع بسحر الحضارة المصرية حتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة.