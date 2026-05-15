طلاب جامعة الأقصر يحصدون المراكز الأولى بمهرجان «إبداع 14» على مستوى الجامعات المصرية

حقّق طلاب جامعة الأقصر إنجازًا جديدًا بحصد عدد من المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية، ضمن جوائز مهرجان «إبداع 14» لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات، للعام الجامعي 2025/2026، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، نتائج المهرجان في مجالات الفنون التشكيلية، والتي شملت «النحت – الرسم غير الملون – الجرافيك والطباعة الفنية»، حيث نجح أربعة من طلاب جامعة الأقصر في حصد المراكز الأولى، في إنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة والإبداع على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.

ومن جانبها، أهدت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية هذا الإنجاز إلى الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس الجامعة، تقديرًا لدعمها المتواصل للأنشطة الطلابية ورعايتها للمواهب الشابة، منذ المراحل الأولى للمسابقة وحتى تحقيق الفوز بالمراكز المتقدمة.

وأكدت الجامعة أن هذا التميز يأتي في إطار اهتمامها بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتنمية قدرات الطلاب المبدعين، وتوفير البيئة المناسبة لصقل مواهبهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل والمسابقات القومية.