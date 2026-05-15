فى أسوان .. عقوبات فورية حال أي مخالفات بمحطات البنزين

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان يرافقه السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشئون الرقابة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ومحمد عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات والمواد البترولية بالوزارة ، والوفد المرافق لهما.

بالمرور الميدانى على عدد من محطات الوقود لتموين السيارات والمركبات، لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة للتزود بالوقود والتأكد من انتظام العمل داخل المحطات .

نتائج الجولة :

رصد إشتباه فى حالة غش تجارى بإحدى المحطات ، وجارى فحص العينة على الفور من بنزين ( 95 و 92 ) حيث أنه مخلوط ولا يتطابق فى اللون والرائحة مع المواصفات القياسية الخاصة بها .

وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق وتشميع المحطة فى حالة ثبوت المخالفة ، وسيتم بالتوازى توفير سيارات التعبئة المتنقلة للسولار والبنزين بنفس المحطة لتوفير الكميات المطلوبة للسيارات والمركبات ، كما سيتم تحويل الحصة المخصصة لها لأقرب محطات للوقود .



تم جرد الفواتير وجرد سجلات المنصرف والوارد لكميات الوقود من السولار والبنزين .

عدم وجود ترخيص للحماية المدنية ، وتم تحرير محاضر تموينية وحماية مدنية للمحطة .

تم إجراء تجربة عملية لإختبار مقياس المعايير الخاصة بالمحطة والتأكد من مدى مطابقتها مع الخارج من ماكينة التعبئة .

تم إجراء تجربة عملية لإختبار عدم إختلاط كميات الوقود بالمياه من خلال القياس بالمعجون الخاص بالإختبار .

تم ضبط سيارة بدون رخص قيادة ، وتم التحفظ عليها بواسطة اللجان المرورية المختصة .

محاور ضبط منظومة التوزيع



التشديد على الإلتزام الكامل بإحكام السيطرة على آلية تداول الوقود والمحروقات داخل المحطات .

تنظيم دخول جميع المركبات إلى محطات التموين ومنع الإنتظار العشوائى خارجها .

تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين .

التنسيق المستمر مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول .

متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات التموين والتزود بالوقود داخل محافظة أسوان .



توجيهات حاسمة

التأكيد على أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضمان توافر المواد البترولية بكافة المحطات دون أى نقص، مشددة على أن أى مظاهر إزدحام أو فوضى ناتجة عن سوء تنظيم أو ممارسات خاطئة سيتم التعامل معها بكل حزم، مع عدم السماح بأى تجاوزات أو محاولات إستغلال للمواطنين .

التأكيد على أهمية الإلتزام بالتعليمات المنظمة لعملية التموين داخل المحطات بما يضمن انسيابية الخدمة وحسن التنظيم، وتحقيق العدالة فى توزيع الوقود على جميع المواطنين دون أى معوقات .

وتناشد محافظة أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بالقواعد المنظمة لعملية التزود بالوقود، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمرورية، وعدم التكدس أو التزاحم خارج محطات الوقود .

الإلتزام والإنضباط هو السبيل لضمان حصول الجميع على الخدمة بسهولة ويسر .

إستمرار المتابعة الميدانية لمنظومة توزيع الوقود ، مع تطبيق إجراءات حاسمة لضبط الأداء داخل محطات التموين، بما يضمن تقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين .