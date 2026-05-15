محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع الأهالي أهم محاور العمل التنفيذي

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والتواصل المستمر مع الأهالى يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذى.

وأشار إلى حرص المحافظة على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين والتعامل الفورى مع المشكلات وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وتعكس مشاركة محافظ أسوان فى صلاة الجمعة نهجاً قائماً على التواجد الميدانى والتواصل المجتمعى بما يدعم القيم الدينية والإنسانية ، ويسهم فى ترسيخ روح التعاون والتكافل بين المواطنين.

العمل التنفيذى

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر بكورنيش النيل، وسط حضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات الاكاديمية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

تعزيز القيم الدينية والمجتمعية

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان " عشرة ذى الحجة .. فضائل وبشائر " ، حيث تناولت فضل هذه الأيام المباركة ومكانتها العظيمة فى الإسلام، وما تحمله من معانى إيمانية ودعوات إلى الطاعة والتقرب إلى الله، بما يسهم فى تعزيز القيم الروحية والتكافل بين أفراد المجتمع.