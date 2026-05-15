نجل محمد رمضان: أحب أفلام والدي القديمة.. "بس المفروض يجدد"

كشف الطفل علي محمد رمضان عن أعماله المفضلة لوالده وعن النصيحة التي وجهها له، في لقاء خاص مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI.

وقال علي محمد رمضان إن والده رفض الكشف له عن أي تفاصيل بخصوص فيلمه الأخير "أسد"، إذ قال: "مش عايز يقولي أي حاجة أصلًا.. بيرفض يقولي بس أنا بجرب أسأله".

وقال علي عن رأيه في أعمال محمد رمضان السابقة: "بحب أفلامه القديمة وكلها حلوة بس هو مينفعش يعمل كذا جزء، المفروض يعمل حاجة جديدة وهتبقى أحسن من اللي فات".

وأضاف أن مسلسل "الأسطورة" وفيلم "واحد صعيدي" وأغنية "إنساي" هي الأعمال المفضلة لديه من بين أعمال والده محمد رمضان.

وكشف علي عن نصيحة والده له: "أفضل أكمل ومفيش حاجة توقفني في حياتي كلها"، وعندما سُئل عن رغبته في التمثيل والغناء، قال: "مش عايز أقرر من دلوقتي.. لما أكبر".