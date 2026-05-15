6 قتلى في النبطية وحاروف وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات الجنوب اللبناني

شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي، غارة على دفعتين استهدفت سيارة في مدينة النبطية؛ مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح، كما تسببت الغارة بأضرار في ثلاث سيارات إسعاف تابعة لـ«إسعاف النبطية» دون تسجيل إصابات في صفوف فرق الإسعاف.

وفي سياق التصعيد، نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة على الحارة الغربية قرب المدينة الصناعية في بلدة كفررمان، ما أسفر عن سقوط جريح.

كما ارتفعت الحصيلة النهائية للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بلدة حاروف إلى أربعة قتلى ، بعد استهداف منزل بغارة جوية أدت إلى تدميره بالكامل فوق من كانوا بداخله.

وفي قضاء صور، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة حوش – صور مستهدفاً بنى تحتية ومبانٍ سكنية، فيما أغارت مسيّرة إسرائيلية على محيط بلدة الشعيتية، بالتزامن مع غارات جوية على بلدات طيرفلسيه وصريفا وبرج قلاويه والغندورية. كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات عين بعال، الخرايب، الزرارية، عربصاليم وعرب الجل، وسط قصف مدفعي طال بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، ما يعكس اتساع رقعة العدوان واستمرار التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني.