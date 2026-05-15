تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

يوجه البنك المركزي المصري بصورة مستمرة، البنوك العاملة داخل السوق المصرية؛ العملاء لعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية و أرقام حساباتهم خشية التعرض للاختراق والتعرض لعمليات سرقة الحسابات و الأموال أيضا.

تحذير إنستا باي

ويعد تطبيق إنستا باي المملوك بصورة كاملة لـ البنك المركزي المصري عبر شركة التكنولوجيا المالية؛ أبرز هذه الاجراءات التي يتم استخدامها بصورة كبيرة لتحذير العملاء والمتعاملين عبر الهواتف المحمولة لاستقبال وتحويل الأموال لحظيًا.

ويقوم تطبيق إنستا باي بصورة دورية بتحذير العملاء والمستخدمين بشكل مستمر بحملات توعية سواء عبر الرسائل الـSMS المرسلة على إشعارات التطبيق أو صفحات التواصل الاجتماعي.

وتقوم إدارة التطبيق بتوجيه المستخدمين بعدم الافصاح عن أي بيانات أو أرقام تحويلات أو حسابات، فموظفو انستا باي لا يستفسرون عن تلك الأمور مطلقًا حماية لأموال العملاء.

إجراءات البنك المركزي

ساعدت الاجراءات التكنولوجية الجديدة التي اتبعها البنك المركزي المصري على مدار السنوات السابقة والتي تتضمن تيسير المعاملات المصرفية القائمة على التقنية المالية بالتعاون مع البنوك المصرية.

إنستا باي تيسير المعاملات

وساهم تطبيق إنستا باي المالكة لشركة التكنولوجية المالية التابعة للبنك المركزي المصري في تسهيل المعاملات البنكية وخدمات التحويل اللحظي والتحكم في الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المربوطة بالموبايل.

لماذا انستا باي؟

وفقًا لاجراءات تطبيق انستاباي والتي تتضمن دفع كافة المستحقات والمعاملات للأفراد والشركات والتي تتم لحظيًا دون حاجة لقدوم العميل للفرع البنكي للقيام بالمعاملات المالية.

رسوم التحويل عبر إنستا باي

0.1% من قيمة التحويل.

حد أدنى للرسوم 50 قرشًا.

حد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

إتاحة عدد محدد من عمليات الاستعلام عن الرصيد مجانًا شهريًا.

إجراءات تفعيل الشمول المالي

ويسعى البنك المركزي المصري من خلال تعليماته الموجهة لأكثر من 35 بنكًأ حكوميًأ وخاصًا يعمل داخل القطر المصري في تفعيل أدوات الشمول المالي والتي من بينها نشر خدمات التكنولوجيا المصرفية والتي من أبرزها الانتقال لمجتمع رقمي لا نقدي من خلال نشر التحويلات المالية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والتي يقودها تطبيق إنستاباي التابع لشركة التكونولوجيا المالية.

تطبيق إنستا باي لتسهيل المعاملات

يركز البنك المركزي بقوة على جذب ثقة عملاء البنوك من الأفراد في استخدام تطبيق إنستاباي التابع له، وأتمتة كافة المعاملات وربطها بشبكات البنوك والمحافظ الإلكترونية لتيسير المعاملات المالية .

ماذا يقدم تطبيق إنستا باي؟

يقدم تطبيق إنستا باي مجموعة من الخدمات عبر التطبيق المثبت على الهاتف المحمول للعميل ممن يمتلكون حساباً مسجلًا لتطبيق إنستا باي وتتضمن:

خدمات تحويل الأموال : حيث يمكن لصاحب الحساب على التطبيق استقبال وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية لحظيا.

الاستعلام : حيث يساعد التطبيق العميل في الاستعلام عن قيمة حسابه أو رصيد والمعاملات المقبولة والمفروضة المجراة عبر التطبيق.

الدفع الإلكتروني: حيث يساعد التطبيق العميل في دفع الفواتير الخاصة بالمرافق كالكهرباء والمياه والغاز و فواتير الموبايل والإنترنت وما في حكمها.

التبرعات: يساعد أيضا التطبيق العميل في القيام بالتبرع للمجتمع المدني والجمعيات الخيرية بكل سهولة ويسر.

حدود معاملات إنستا باي

يصل حجم التعامل اليومي لعمليات التحويل أو استقبال الأموال على التطبيق بقيمة 120 ألف جنيه يوميًا بحيث يكون الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه للمرة .

كما يصل الحد الأقصي للتحويل 400 ألف جنيه شهريًا.

أهم المزايا