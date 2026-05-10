قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس رجل الأعمال سنة بتهمة التعدي بالضرب على مالك جيم بالشيخ زايد
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ
الإمارات تعيد الدراسة الحضورية بالمدارس والجامعات في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حدود معاملات إنستاباي ورسوم التحويل.. كم يبلغ الحد الأقصى يوميا وشهريا

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي
محمد يحيي

ساعدت الاجراءات التكنولوجية الجديدة التي اتبعها البنك المركزي المصري على مدار السنوات السابقة والتي تتضمن تيسير المعاملات المصرفية القائمة على التقنية المالية بالتعاون مع البنوك المصرية.

إنستاباي تيسير المعاملات

وساهم تطبيق إنستاباي المالكة لشركة التكنولوجية المالية التابعة للبنك المركزي المصري في تسهيل المعاملات البنكية وخدمات التحويل اللحظي والتحكم في الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المربوطة بالموبايل.

إنستاباي

لماذا انستاباي

وفقًا لاجراءات تطبيق انستاباي والتي تتضمن دفع كافة المستحقات والمعاملات للأفراد والشركات والتي تتم لحظيًا دون حاجة لقدوم العميل للفرع البنكي للقيام بالمعاملات المالية.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

  • 0.1% من قيمة التحويل.
  • حد أدنى للرسوم 50 قرشًا.
  • حد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.
  • إتاحة عدد محدد من عمليات الاستعلام عن الرصيد مجانًا شهريًا.
آخر موعد لتحويل المجاني عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟

اجراءات تفعيل الشمول المالي

ويسعي البنك المركزي المصري من خلال تعليماته الموجهة لأكثر من 35 بنكًأ حكوميًأ وخاصًا يعمل داخل القطر المصري في تفعيل أدوات الشمول المالي والتي من بينها نشر خدمات التكنولوجيا المصرفية والتي من أبرزها الانتقال لمجتمع رقمي لا نقدي من خلال نشر التحويلات المالية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والتي يقودها تطبيق إنستاباي التابع لشركة التكونولوجيا المالية.

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني.. إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

تطبيق إنستاباي لتسهيل المعاملات

يركز البنك المركزي بقوة على جذب ثقة عملاء البنوك من الأفراد في استخدام تطبيق إنستاباي التابع له، وأتمتة كافة المعاملات وربطها بشبكات البنوك والمحافظ الإلكترونية لتيسير المعاملات المالية .

إنستاباي

ماذا يفع تطبيق إنستاباي

يقدم تطبيق إنستاباي مجموعة من الخدمات عبر التطبيق المثبت على الهاتف المحمول للعميل ممن يمتلكون حساباً مسجلًا لتطبيق إنستاباي وتتضمن

  • خدمات تحويل الأموال : حيث يمكن لصاحب الحساب على التطبيق استقبال وتحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية لحظيا
  • الاستعلام : حيث يساعد التطبيق العميل في الاستعلام عن قيمة حسابه أو رصيد والمعاملات المقبولة والمفروضة المجراة عبر التطبيق
  • الدفع الإلكتروني: حيث يساعد التطبيق العميل في دفع الفواتير الخاصة بالمرافق كالكهرباء والمياه والغاز و فواتير الموبايل والإنترنت وما في حكمها 
  • التبرعات: يساعد أيضا التطبيق العميل في القيام بالتبرع للمجتمع المدني والجمعيات الخيرية بكل سهولة ويسر.
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق

حدود معاملات إنستاباي

يصل حجم التعامل اليومي لعمليات التحويل أو استقبال الأموال على التطبيق بقيمة 120 ألف جنيه يوميًا بحيث يكون الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه للمرة .

كما يصل الحد الأقصي للتحويل 400 ألف جنيه شهريًا .

أهم المزايا 

  • يساعد تطبيق إنستاباي في إتمام كافة المعاملات المالية لحظيًا .
  • لا يتقيد استخدام التطبيق أو تنفيذ المعاملات بمواعيد أو عطلات رسمية فالتطبيق يعمل على مدار 24 ساعة
  • يساعد التطبيق العميل علي ربط حسابه بالحساب البنكي لتسهيل متابعة الرصيد واجراء كافة المعاملات المالية دون الرجوع للبنك
  • يمكن للعميل ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة على نفس التطبيق
  • يسهل استخدام التطبيق والاستفادة من كافة الخدمات خارج مصر.
تطبيق إنستاباي الشمول المالي اخبار مصر مال واعمال البنوك في مصر التحويلات المالية الدفع الالكترونية البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الاسكان الاجتماعي

برلماني: 13 ألف وحدة بمنظومة الإسكان الاجتماعى غير مستغلة و91ألفا بلا تخصيص

لقاء محافظة الجيزة مع النواب

175 أسرة مهددة.. نائب يحذر من هروب الاستثمارات بمنطقة أبو رواش الصناعية بسبب البنية التحتية

عداد كودي

بعد تزايد الشكاوى.. البرلمان يواجه الحكومة بـ 5 تحركات حول أزمة العدادات الكودية

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد