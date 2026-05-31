الأنبا مارتيروس يفتتح كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمهمشة وسط فرحة شعبية كبيرة|صور

افتتح نيافة الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، اليوم، كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمنطقة مهمشة، وسط أجواء احتفالية وروحية مميزة، وبمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وشهدت الكاتدرائية حضورا كثيفا من الشعب الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المهم، معبرين عن سعادتهم بافتتاح الكاتدرائية الجديدة التي تمثل إضافة كبيرة للخدمة الروحية والرعوية بالمنطقة.

صلاة القداس الإلهي

كما صلى نيافة الأنبا مارتيروس القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة، حيث سادت أجواء من الخشوع والفرح الروحي بين الحاضرين، الذين امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.

وأكد الحضور أن افتتاح الكاتدرائية الجديدة يُعد خطوة مهمة لدعم الخدمة الكنسية وتلبية الاحتياجات الروحية لأبناء المنطقة، فيما عبروا عن شكرهم لكل الجهود التي بُذلت حتى يخرج هذا الصرح الكنسي إلى النور.

واختُتم اليوم وسط مشاعر من البهجة والامتنان، في مناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الكنيسة وأبنائها بمهمشة.