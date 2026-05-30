مطران الكنيسة اللاتينية يترأس احتفال ختام الشهر المريمي بدير القديس كيرلس الإسكندري بالجيزة

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفال ختام الشهر المريمي، وذلك بدير القديس كيرلس الإسكندري بالجيزة، بمشاركة الآباء الفرنسيسكان، والرهبان والراهبات وجمع من المؤمنين.

جرى الاحتفال بحضور الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، رئيس الدير، والأب يوحنا بولس، معلم الإخوة، والأب وليم فلتس، رئيس دير الآباء الفرنسيسكان، بالموسكي، في أجواء روحية اتسمت بالصلاة، والتأمل في فضائل السيدة العذراء مريم.

وخلال الاحتفال، رُفعت الصلوات بشفاعة أمنا مريم العذراء، من أجل إحلال السلام في العالم، كما تضرع المشاركون إلى الله، ليبارك مسيرة تكوين الإخوة الرهبان، ويعضدهم في دعوتهم الرهبانية، وأن يفيض على الكنيسة بدعوات كهنوتية، ورهبانية صالحة تخدم رسالة الإنجيل.

يأتي هذا الاحتفال في ختام الشهر المريمي، الذي تخصصه الكنيسة الكاثوليكية للتكريم الخاص للعذراء مريم، من خلال الصلوات، والاحتفالات الروحية في مختلف الرعايا، والأديرة.