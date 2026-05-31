الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الغربية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 1623 ذبيحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير خدمات الذبح المجاني للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد محافظ الغربية أن المجازر الحكومية استقبلت المواطنين على مدار أيام العيد وسط انتظام كامل في العمل وتواجد مستمر للأطباء البيطريين وفرق الإشراف والمتابعة، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل إجراءات الذبح ومنع الذبح العشوائي بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن ما تحقق من انتظام وانضباط داخل المجازر يعكس حجم الجهد المبذول والتنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، موجهًا الشكر لجميع العاملين الذين واصلوا العمل طوال أيام العيد لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وقال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

من جانبها، أوضحت الدكتوره نعمة عارف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن أعمال الكشف البيطري على الأضاحي تمت بصورة دقيقة قبل وبعد الذبح، مع المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، لضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين طوال فترة العيد.

كما أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال توزيع لحوم الأضاحي وكراتين المواد الغذائية، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الغربية أن مؤسسات المجتمع المدني الجادة أصبحت شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم كافة المبادرات الإنسانية التي تستهدف الوصول إلى الأسر المستحقة داخل القرى والعزب الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز قيم التكافل والتراحم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مثمنًا حرص مؤسسة صناع الخير على تنفيذ أعمال التوزيع وفق قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وانتظام.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق المبادرات الاجتماعية خلال المناسبات المختلفة، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويعزز روح التكافل داخل المجتمع.

تطوير المجازر في محافظة الغربية ورفع كفاءتها

بالصور

هيفاء وهبي
داليا البحيري
مي سليم
