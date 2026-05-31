ويسلي شنايدر : كنا نعلم أن ميدو سيكون من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر

تحدّث النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر في تصريحات خاصة لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي، عن تجربته مع أحمد حسام "ميدو"، ورحيله عن ريال مدريد، وأفضل فترات مسيرته الكروية مع إنتر ميلان.

وقال شنايدر عبر زوم مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج من القاهرة على اون سبورت ماكس: "لعبت مع ميدو، وكان لاعبًا جيدًا للغاية من حيث المهارات والتسديد والقدرة على التسجيل بالرأس، وأبهر الجميع بعد انتقاله من أياكس، وكان أحد أبرز اللاعبين في تاريخ مصر".

وأضاف: "كنا نعلم أن ميدو سيكون من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر، لما كان يمتلكه من إمكانيات كبيرة وقدرات فنية مميزة".

وعن رحيله عن ريال مدريد، أوضح شنايدر: "غادرت ريال مدريد بعد وصول كاكا وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وكان النادي بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين، لذلك رحلت أنا وزميلي أرين روبن".

وتابع: "كان رحيلي عن ريال مدريد قرارًا صعبًا، لكنه كان رائعًا بالنسبة لي، لأنني نجحت بشكل كبير في الخطوة التالية من مسيرتي".

وأكد النجم الهولندي أن فترته مع إنتر ميلان كانت الأفضل في مشواره، قائلًا: "فترة لعبي مع إنتر ميلان كانت الأفضل، فقد حققت كل شيء مع الفريق".

واختتم حديثه بالإشادة بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلًا: "مورينيو مدرب جيد للغاية ومميز في الإدارة، ويملك قدرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين وتحقيق النجاحات".