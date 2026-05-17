ميدو يُهاجم أداء الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية: الزمالك لعب بجبن على ملعبه

علّق أحمد حسام ميدو على خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أول مرة في حياتي أشوف الزمالك بيلعب على ملعبه وسط جمهوره وبيلعب بالجبن ده».

وأضاف: «مدرب بيقول للاعبين يتراجعوا ومايضغطوش بعد ما جبنا جول أول 3 دقايق!!! كل الكرات المشتركة كانت من نصيب اتحاد العاصمة، بصراحة ما نستحقش نكسب».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ألف مبروك لاتحاد العاصمة، تستحقوا البطولة أكتر مننا».

وكان الزمالك قد تقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يتم إلغاء هدف آخر بداعي التسلل، وشهد اللقاء فرصًا متبادلة، إلى أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح الفريق الجزائري.