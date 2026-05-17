«المأمور»: إصابة «المهدي» أثرت على الزمالك.. والشناوي الأجدر بحراسة مصر في المونديال

تحدّث عادل المأمور، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، عن تأثير تبديلات حراسة المرمى في مباراة الفريق الأخيرة، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق في ركلات الترجيح كان أحد عوامل خسارة الفريق للبطولة.

وقال "المأمور"، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المهدي سليمان يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع ركلات الجزاء، وكان له دور مؤثر في حسم مباريات سابقة لصالح فريقه عبر هذا السلاح، إلا أن إصابته خلال اللقاء حالت دون استمراره، ما دفع الجهاز الفني لإشراك محمد عواد بدلًا منه.

وأوضح مدرب حراس الزمالك السابق أن عواد لم يكن موفقًا في ركلات الترجيح، رغم أنه قدم أداءً جيدًا خلال الوقت الأصلي وتصدى لعدة فرص خطيرة، مؤكدًا أن ظروف المباراة كانت صعبة على جميع اللاعبين.

أضاف أن الجهاز الفني كان يثق في جاهزية عواد لركلات الترجيح، وهو ما قد يفسر قرار استبدال المهدي حتى في حال عدم تعرضه للإصابة، بحسب رؤيته الفنية.

على صعيد آخر، رشح المأمور حارس الأهلي محمد الشناوي ليكون الحارس الأول لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، يليه أحمد الشناوي، ثم مصطفى شوبير، ثم المهدي سليمان، مؤكدًا أن خبرات محمد الشناوي التراكمية تجعله الخيار الأوفر حظًا لحماية عرين الفراعنة في المونديال.