وفقاً لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي رسميًا في مصر

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأحد

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بيت التمويل الكويتي نحو و14.00 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الإسلامي نحو 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي عند 14.07جنيه للشراء و 14.10جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB لنحو 14.06جنيه للشراء و 14.11جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى البنك الأهلي نحو 14.04جنيه للشراء و 14.11جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك مصر لنحو 14.04جنيه للشراء و 14.11جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك فيصل الإسلامي عند نحو 14.04جنيه للشراء و 14.11جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 14.04جنيه للشراء و 14.10جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 13.99جنيه للشراء و 14.09جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.63جنيه للشراء و 14.12جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي رسميًا

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 14.08جنيه للشراء و 14.12جنيه للبيع.



وسجل الريال السعودى أعلى سعر شراء نحو 14.09 جنيه.



وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 14.09جنيه.



وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 14.05جنيه.