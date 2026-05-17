«الغندور»: اتحاد العاصمة استحق كأس الكونفدرالية.. والزمالك انهار بدنيًا وفنيًا أمام الجماهير

علق الإعلامي خالد الغندور على تتويج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في إياب النهائي.

وقال خالد الغندور، خلال فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»: «مبروك لنادي اتحاد العاصمة، هو الأفضل والأحسن ويستحق الفوز، وكان الأكثر فرصًا واستحواذًا».

وأضاف: «الزمالك النهارده أوت، الماتش كان وحش جدًا، واللاعبين مش قادرين يمشوا وبعيدين عن مستواهم أمام 100 ألف جاي يشجعكم».

وتابع: «اللاعبين كانوا مضغوطين أكتر ما هم متشجعين بالجمهور، وبعيدين عن الخبرات والمستوى، وتحس إن في رمل في رجليهم، وفي أخطاء واضحة، ومن وجهة نظري تغيير شيكوا بانزا ونزول سيف الجزيري كان خطأ لأنه بعيد تمامًا عن مستواه».

واختتم: «الفريق ماقدرش يستفيد من هدف البداية في أول 3 دقايق، وركلات الترجيح في النهاية ضربات توفيق».

وكان الزمالك قد تقدم عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يتم إلغاء هدف آخر بداعي التسلل، فيما شهد اللقاء عدة فرص خطيرة لصالح الفريقين قبل اللجوء لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح الفريق الجزائري.