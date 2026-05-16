ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 17 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا وحادًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ثم يصبح شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدا

نشاط رياح قوي: تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 35 إلى 45 كم/ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة تشمل الصحراء الغربية، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، وشمال ووسط الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر.





وقد تؤدي هذه الرياح إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل كبير لتقل عن 1000 متر على بعض المناطق، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة.

فرص ضعيفة للسحب والرذاذ: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، لا يستدعي أي تغيير في خطط المواطنين.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 41 درجة – الصغرى 24 درجة

الإسكندرية: العظمى 32 درجة – الصغرى 20 درجة

مطروح: العظمى 29 درجة – الصغرى 19 درجة

سوهاج: العظمى 42 درجة – الصغرى 26 درجة

قنا: العظمى 43 درجة – الصغرى 26 درجة

أسوان: العظمى 44 درجة – الصغرى 28 درجة

تفاصيل طقس الأسبوع (الأحد 17 – الخميس 21 مايو)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 17 مايو 2026 حتى الخميس 21 مايو 2026، والتي تشير إلى ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال أول يومين من الفترة (الأحد والإثنين)، يليه انخفاض تدريجي.

وأوضحت "الهيئة" في بيان رسمي لها، أنه يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يصبح شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدلًا ليلاً بشكل عام.

ارتفاع ملحوظ في الحرارة الأحد والإثنين

أشارت "الأرصاد" إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة يومي الأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على:

السواحل الشمالية: بين 30 و36 درجة مئوية

القاهرة الكبرى: بين 38 و40 درجة مئوية (وقد تصل إلى 41 درجة غدًا حسب التحديث الأخير)

جنوب البلاد: بين 41 و44 درجة مئوية

نشاط رياح وأتربة بداية من الثلاثاء

أضافت "الهيئة" أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو، تنشط الرياح بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق (خاصة الصحراوية والمكشوفة)، بما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية.

موعد انكسار الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الأرصاد" أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية مع نهاية الفترة (أي يومي الأربعاء والخميس)، مما يبشر بتحسن نسبي في الأجواء وعودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لفصل الربيع.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة غدًا:

للسائقين: توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب تدهور الرؤية الأفقية نتيجة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع تخفيف السرعات، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية: ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنازل في المناطق المتأثرة بالأتربة والرمال، وتجنب التعرض المباشر للرياح قدر الإمكان.

للمواطنين عامة: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة (من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا)، خاصة في محافظات جنوب الصعيد حيث تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية.



الإكثار من شرب المياه والسوائل طوال اليوم لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتجنب التعرض للجفاف والإجهاد الحراري.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس وتسمح بتهوية الجسم، مع استخدام القبعات والشماسي والوقاية من الشمس.

متابعة النشرات الجوية أولاً بأول عبر الصفحات الرسمية لهيئة الأرصاد، للتعرف على أي تحديثات أو تغييرات مفاجئة في حالة الطقس.

فصل الربيع الأكثر تقلبًا

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة وحادة في خرائط الطقس، حيث يتأثر بكتل هوائية متنوعة (قطبية باردة، صحراوية حارة، رطبة أحيانًا)، ما يستلزم متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، مشددة على استمرار تحديث التنبؤات في حال حدوث أي تغييرات جوية جديدة.