رئيس الوزراء: لن نهرب من القاهرة للعاصمة الجديدة.. ونعمل على إنقاذ المناطق التراثية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق في نطاق محافظة القاهرة، وفى إطار ذلك، يسرد “صدى البلد” تفاصيل الجولة الكاملة في السطور القادمة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى المناطق المطورة في إطار متابعته لمشروعات إعادة تطوير مناطق القاهرة للوقف على نسب تنفيذ المشروعات.

وبدأت جولته، في مشروع تطوير كفاءة الوجهة الخارجية والموقع العام لمبنى وزارة الخارجية "قصر التحرير".



إعادة إحياء الطابع المعماري لقصر وزارة الخارجية

واستمع مدبولي، لشرح حول المشروع، والذي يهدف إلى إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي لقصر وزارة الخارجية بميدان التحرير؛ من خلال تنفيذ أعمال ترميم شاملة للوجهات الخارجية، بما يضمن الحفاظ على القيمة التراثية والمعمارية للقصر.



تطوير وطلاء بعض العمارات المطلة على ميدان التحرير

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتطوير وطلاء بعض العمارات المطلة على ميدان التحرير.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارع الفن بوسط البلد، واستقبل المنظمون رئيس الوزراء بأغنية كورال “فيها حاجة حلوة”.

وشهد مدبولي، خلال جولته، عددا من الفقرات الفنية، منها الرقص الصعيدي، والرسم، والشو الإسباني، والأوبرا.

شارع الفن بوسط البلد

واستمع مدبولي لشرح حول شارع الفن بوسط البلد، مشيدا بما شاهده من فن داخل هذا الشارع.



مشروع تطوير جراج وميدان الأوبرا

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير جراج الأوبرا وميدان الأوبرا، رافقه وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الجراج وتوقيت الانتهاء منه وتطوير ميدان الأوبرا.

وخلال الجولة، استوقفه أحد ملاك المحال، والذي اشتكي له من غلق المحلات، حيث كان يعتقد أن غلق المحال سيستمر حتى انتهاء التطوير، الأمر الذي نفاه رئيس مجلس الوزراء، ووجه بعدم غلق المحال في أي مكان خلال زيارته.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه اتفق مع محافظ القاهرة على تطوير عدد من مناطق القاهرة، مشيرا إلى أنه اختتم الزيارة بتفقد سوق اليوم الواحد في منطقة شارع المعز.

الدولة لن تهرب من القاهرة

أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن جولة اليوم بالقاهرة رافقه خلالها وزراء السياحة والتموين والتنمية المحلية، مؤكدا أن ما أُثير سابقًا حول أن الدولة تهرب من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا صحة له، وأن الدولة تعمل كذلك على تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض "أهلًا بالعيد" الذي تُقيمه محافظة القاهرة في منطقة الجمالية، بالتعاون مع وزارة التموين، وذلك في أثناء جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم، السبت، بعددٍ من المناطق بمحافظة القاهرة.