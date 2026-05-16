محمد مصطفى شردي: كورونا أكبر فضيحة سياسية وصحية في تاريخ أمريكا

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي أن ما يتم كشفه حاليًا داخل الولايات المتحدة بشأن ملف كورونا قد يمثل صدمة عالمية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن العالم ربما يكون أمام واحدة من أكبر الفضائح السياسية والصحية في العصر الحديث، إذا ثبت إخفاء حقائق تتعلق بمنشأ الفيروس ومسئولية بعض الجهات عن الكارثة التي ضربت البشرية.

شردي: ما يحدث في أمريكا الآن يستحق انتباه العالم

وقال شردي إن جلسات مجلس الشيوخ الأمريكي الأخيرة كشفت تطورات خطيرة بشأن التحقيقات المرتبطة بجائحة كورونا، موضحًا أن هناك محاولات مستمرة منذ سنوات للوصول إلى الوثائق الحقيقية المتعلقة بأصل الفيروس، وسط اتهامات واضحة بوجود تعتيم على معلومات شديدة الحساسية.

شردي: الحديث لم يعد عن وباء فقط بل عن مسؤولية دولية

وأشار شردي إلى أن القضية لم تعد مجرد أزمة صحية عالمية، بل أصبحت ترتبط بمحاسبة سياسية وقانونية قد تطال أطرافًا كبرى، خاصة في ظل الحديث عن تمويل أبحاث بيولوجية متقدمة وربطها بفرضيات تسرب الفيروس من مختبر ووهان في الصين.

شردي: ملايين البشر دفعوا الثمن

وشدد شردي على أن حجم الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة يجعل من الضروري كشف الحقيقة كاملة، مؤكدًا أن ما حدث تسبب في وفاة الملايين، وانهيار اقتصادات، وخسائر عالمية ضخمة، وهو ما يفرض مساءلة حقيقية إذا ثبتت أي مسئوليات مباشرة.

شردي: الشفافية أصبحت ضرورة

وأوضح شردي أن محدودية المعلومات المقدمة حتى الآن داخل بعض التحقيقات الأمريكية تثير علامات استفهام كبيرة، معتبرًا أن العالم بحاجة إلى وضوح كامل بشأن واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها القرن الحالي.

وأكد أن ما يظهر تباعًا من تفاصيل حول ملف كورونا قد يعيد تشكيل فهم العالم للجائحة، مشددًا على أن الحقيقة الكاملة لم تعد مجرد مطلب سياسي، بل ضرورة إنسانية لحماية العالم مستقبلًا من تكرار كارثة مشابهة.