إحنا بس اللي علمنا كده.. أحمد موسى: الجيش المصري هزم إسرائيل في 73 ورجعناهم بالكتسور

علق الاعلامي احمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش هزم إسرائيل غير الجيش المصري وسيبكوا من أي هرتلة تانية بتتقال ".

وتابع موسى: " الجيش المصري هزم إسرائيل ورجعناهم لابسين بيجامات كستور وإحنا بس اللي عملنا كده ".

وأكمل:" جيشنا المصري العظيم هو اللي رافع راسنا في كل مكان ولازم كلنا نفتخر بجيشنا طول الوقت ".

وأضاف :" مشهد ضاحية الصاعقة المصرية في العبور لف الدنيا كلها وده تشكيل بسيط من القوات المسلحة ".