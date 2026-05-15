أحمد موسى: حمزة عبد الكريم يستحق دعم المنتخب بعد تألقه مع برشلونة

أشاد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤليتي بأداء حمزة عبد الكريم في نادي برشلونة.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس: ابن مصر والنادي الأهلي حمزة عبد الكريم يواصل التألق مع برشلونة ويسجل هدف رائع من ارتقاء مميز في إياب ربع نهائي كأس الأبطال.

وأضاف: ‏حمزة عبد الكريم يسطع في سماء إسبانيا ويستحق المساندة بدايته متميزة، ‏ونتمني مشاركته مع المنتخب في كأس العالم ويلعب بشكل أساسي في مركز المهاجم".



تأهل فريق برشلونة تحت 19 عاما لنصف نهائي كأس الأبطال.

أحرز حمزة عبد الكريم الهدف الثاني للفريق أمام تينيريفي في إياب ربع نهائي كأس الأبطال

وتفوق برشلونة بنتيجة 3 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي.