الاستثمار: طرح 6 محاور استراتيجية تشمل تمويلات مبتكرة ومختبرا تنظيميا للصادرات

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي عُقد برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.



ريادة الأعمال أولوية



أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة يتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.



6 محاور استراتيجية



أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.



وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف تطوير بيئة الشركات الناشئة، في مقدمتها تطوير منظومة العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.



كما تشمل المحاور تطوير معايير تقييم الشركات الناشئة بما يتناسب مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع، إلى جانب تنظيم الاعتراف باتفاقيات المساهمين بما يعزز الحوكمة والوضوح القانوني داخل الشركات.



وأشار إلى أن الوزارة تدرس تفعيل أدوات تمويل حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها من الأدوات العالمية الداعمة لنمو الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة.



كما يجري العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف دعم الحلول الابتكارية التي تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، من خلال الاستفادة من البيانات والاتفاقيات التجارية والفرص التصديرية المتاحة.



وأضاف أن الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تستهدف تمكين الشباب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قادرة على النمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا، مع تطوير معايير تقييم تتناسب مع طبيعة هذا النوع من الشركات.



الإطار التنفيذي للابتكار



استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للشباب.



كما يشمل الإطار إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال، وتعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية للقطاع.