قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: سيدنا النبي حي فى قبره ويعرف من يصلي عليه
بسبب مشاكله في غرفة الملابس.. مبابي يقترب من الرحيل عن ريال مدريد
كواليس صفعة ماكرون.. رسالة مثيرة للجدل من ممثلة إيرانية تثير أزمة
وزير إسرائيلي: سنمحو الخطوط الفاصلة بين المناطق أ، ب، وج.. الأرض بأكملها لنا
مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية
ترامب: مستمرون في تدمير إيران عسكريا ونسعى لعلاقات أقوى مع الصين
غرامة 200 ألف جنيه والحبس سنة.. عقوبات رادعة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
بدء صرف "تكافل وكرامة" لـ4.7 مليون أسرة اليوم.. والتضامن تتابع انتظام العمليات
محاكمة 6 متهمين بقضية خلية بولاق أبو العلا.. غدا
كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر.. وهذه عقوبة المتهمين
ترامب: حديث الرئيس الصيني عن تراجع أمريكا سببه أضرار عهد بايدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية إحرام رسول الله في حجة الوداع

الإحرام
الإحرام
محمد شحتة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن كيفية إحرام سيدنا رسول الله في حجة الوداع، منوهة أن النبي أحرم وصلّى ركعتي الإحرام بمسجد ذي الحليفة، فعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ». [أخرجه البخاري].

وتابعت دار الإفتاء في كشفها عن كيفية إحرام النبي: ثُمَّ رَكِبَ -ناقته- الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. [أخرجه مُسلم].

واجبات الحج

وقال الدكتور علي جمعة، إن الإحرام من الميقات من واجبات الحج، فلا يجوز أن تُحرِم بعد الميقات، والميقات هنا: زماني ومكاني، فالميقات الزماني، فهو: شوال، وذو القعدة، والتسع الأُوَل من ذي الحجة؛ فمن نوى الحج في رمضان مثلًا لا يصح؛ لأنه يجب أن تقع النية في هذه المواقيت.

وأضاف علي جمعة، في منشور على فيس بوك، أن الميقات المكاني، هي الحدود والإطار المرسوم حول البيت الحرام الذي لا يجوز للحاج أن يتجاوزه أو يدخل فيه إلا وهو مُحرِم، ويبعد ثلاثمائة كيلومتر شمالًا، وسبعين كيلومترًا جنوبًا، ومائة كيلومتر غربًا؛ فلا تدخل هذ الإطار إلا وأنت مُحرِم.

وذكر علي جمعة، أنه من الأولى أن تُحرِم عند الميقات، لكن لو أحرمت قبل الميقات فلا مانع؛ لأن المقصود هو أن تدخل هذا الميقات المكاني وأنت مُحرِم.

وتابع: ثم إن هذه المواقيت المكانية معروفة ومحددة:
• فميقات من جاء من جهة المدينة: أبيار علي، وهو ذو الحليفة سابقًا.
• وميقات من جاء من جهة مصر والشام: رابغ، وهي الجحفة سابقًا.
• وميقات من جاء من جهة اليمن: يَلَمْلَم.
• وميقات من جاء من جهة العراق: ذات عِرْق.
• وميقات من جاء من جهة نجد: قَرْن الثعالب.
فمن دخل هذه الدائرة وهو غير مُحرِم، فعليه دم، وهو ذبح شاة. فمن لم يستطع، فليصم ثلاثة أيام في الحرم، وسبعة بعد الرجوع إلى البلد.

رمي الجمرات

وأشار علي جمعة، إلى أن ثاني واجبات الحج، هو رمي الجمار، منوها أن هناك ثلاث جمرات أو عقبات، ففي يوم النحر تُرمى الجمرة الكبرى، وفي أيام التشريق الثلاثة تُرمى الجمرات الثلاث: الكبرى، والوسطى، والصغرى في كل يوم منها، فتكون سبع حصوات في يوم النحر، وإحدى وعشرين حصاة في كل يوم من أيام التشريق، فيكون المجموع سبعين حصاة.

وتابع علي جمعة: فلو ترك الحاج كل الرمي، فعليه دم، أما لو ترك أقل الرمي، كأن تكون كل جمرة تُرمى بسبع حصوات، لكنه رمى خمسًا فقط، فلا شيء عليه، فإن رمى ثلاثًا، فعليه أن يُخرج خمسة كيلو جرامات من الأرز للفقراء، فإن ترك يومًا، أطعم ستة مساكين، كل عقبة باثنين.

وأفتى علي جمعة، بأن الرمي يكون طوال الأربع والعشرين ساعة، خاصة بسبب زحام الناس الشديد، وهو مذهب طاووس بن كيسان اليماني من التابعين، من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، حَبر الأمة.

ولذلك نقول للناس: لا بأس أن نأخذ بمثل هذا. بل ونقول أيضًا للعلماء: ينبغي عليكم أن تدركوا الواقع الذي نعيشه؛ فإن الناس قد بلغوا في الأرض كلها، وفي الحج خاصة، ما لم تبلغه البشرية منذ خلقها الله إلى هذا اليوم.

وأوضح أنه لم يحدث أن يكون على الأرض ستة أو سبعة مليارات، ولم يحدث في الحج أن يجتمع في مثل هذه الأماكن أربعة أو خمسة ملايينن وهذه أرقام لا يمكن تخيلها، ونحن لا نذهب إلى هذه الأماكن المقدسة من أجل أن تُقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وإنما نذهب للعبادة.

ويتأتى في العبادة أن نقلد واحدًا من أئمة المسلمين، خاصة إذا كان رفيع الشأن مثل طاووس بن كيسان ومجاهد رضي الله عنهما، وهما يريان أن محل الرمي اليوم كله، ما دام الحاج قد رجع من مزدلفة، ولو بعد نصف الليل، وهذا حلال، ويُجزئ إن شاء الله. واليوم كله موضع للرمي تخفيفًا على الناس. فالرمي بعد الزوال هو السُّنة، لكن إذا أدت سُنة من السنن إلى قتل مسلم بسبب الزحام، أو إلى أن أقتل بها نفسي، وجب العدول عنها إلى ما يحقق المقاصد الشرعية الكبرى.

المبيت بمزدلفة

وأوضح علي جمعة، أن ثالث واجبات الحج، هو المبيت بمزدلفة، وذلك بأن تمر عليها وتمكث قليلًا بعد منتصف الليل، فهذا يُعد مبيتًا بها، وذكر أن هناك قول بأن المبيت بمزدلفة من السنن.

وأضاف بأن رابع واجبات الحج، هو الحلق، فالحلق من شأن الرجال، والتقصير من شأن الرجال والنساء، فالنساء ليس لهن إلا التقصير.
هذه هي الواجبات المتفق عليها، وهناك واجبات أخرى مختلف فيها، مثل: المبيت بمنى، وطواف الوداع.

دار الإفتاء الحج واجبات الحج حجة الوداع كيفية إحرام النبي صفة إحرام النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية:

الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى ورفع علم الاحتلال سياسة ممنهجة

أرشيفية

إنفوجراف.. مصر تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية تعلن إتمام عملية إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد