إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

ترامب: حديث الرئيس الصيني عن تراجع أمريكا سببه أضرار عهد بايدن

فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إشارة الرئيس الصيني، «بأسلوب أنيق للغاية»، إلى احتمال أن تكون الولايات المتحدة في حالة تراجع، كانت تعني بحسب تعبيره «الضرر الهائل» الذي تعرضت له البلاد خلال فترة رئاسة جو بايدن.

كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينج أبدى استعداد بلاده للمساعدة في إنهاء التوتر المرتبط بإيران، خلال اللقاءات التي جمعتهما في بكين.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن شي جين بينج عرض لعب دور في التوسط لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً رغبته في بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة شحنات النفط العالمية.

وأضاف ترامب أن الرئيس الصيني أبلغه قائلاً: “أود أن أكون عوناً إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة”، مشيراً إلى أن بكين ترى أهمية استمرار تدفق النفط وعدم فرض أي قيود أو رسوم عبور في مضيق هرمز.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الصين لا تزال مهتمة بمواصلة شراء النفط الإيراني، لافتاً إلى أن شي جين بينج عبر عن رفضه لأي تعطيل قد يؤثر على الملاحة أو التجارة النفطية في المنطقة.

وتأتي تصريحات ترامب رغم تأكيده، قبل زيارته الرسمية إلى بكين، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة الصين لحل النزاع المرتبط بإيران، في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية لمنع اتساع دائرة التصعيد في الشرق الأوسط.

