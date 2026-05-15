مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها.. ترامب: الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم عتادا عسكريا لإيران| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



تسهيلات في الإجراءات.. الحكومة: حملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم بحملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء .



سحر الإبراشي عن معاناة الأرامل: رقم تليفون وائل كانوا عايزين يوقفوه بعد الوفاة

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ترى عددًا كبيرًا من السيدات يعانين، موضحة أنها تلتقي بهن داخل المجلس الحسبي، وأن هناك قصصًا مؤلمة كثيرة تحدث للأسر بعد وفاة الأب.



لأول مرة.. مواجهة قوية بين بسمة وهبة ومعالج بحقنة القهوة: "بتنزل الكرش في 4 أيام"

في حلقة مثيرة من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، دار حوار مباشر بين الإعلامية بسمة وهبة وأبو عبد الله معالج بحقنة القهوة تناول حديثًا واسعًا حول طرق إنقاص الوزن وتنظيف القولون خلال فترة قصيرة، وسط حالة من الجدل والتفاعل أثناء المكالمة الهاتفية.



رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: محكمة النقض أقرت فسخ الزواج في حالات الغش

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح يستند في جزء كبير منه إلى أحكام قضائية مستقرة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أقرت في بعض الأحكام مبدأ فسخ عقد الزواج في حالات الغش والتدليس من أحد الطرفين.



سمير فرج: مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تحذيرات من انفجار اقتصادي وغذائي عالمي

حذر اللواء سمير فرج من أن التطورات الجارية في مضيق هرمز تنذر بتداعيات شديدة الخطورة على مستوى العالم، موضحًا أن المشهد الحالي يشبه “النار تحت الرماد” وقد يقود إلى أزمات اقتصادية وغذائية واسعة النطاق مع استمرار اضطراب حركة التجارة والطاقة.



مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تظل دولة فاعلة في محيطها الإقليمي ولا يمكن عزلها عن دورها المحوري، مشيرًا إلى أنها تحافظ على مكانتها كلاعب أساسي يسعى الجميع للتقارب معه، وهو ما يعود إلى القيادة السياسية الحكيمة.



مصطفى بكري : العداد الكودي لا ينبغي استخدامه لمعاقبة الساكنين في مخالفات البناء

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك خلطًا واضحًا بين حالات سرقة الكهرباء وبين المواطنين المقيمين داخل عقارات مخالفة للبناء، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف العدادات الكودية يحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن عدم تحميل الساكن مسؤولية مخالفة لم يرتكبها.



حماية المستهلك: عقوبات البيع بأسعار مبالغ فيها تصل لـ 2 مليون جنيه

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى الشكاوى من المستهلك المصري من أي منتج أو سلعة يحصل عليها .



ترامب: الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم عتادا عسكريا لإيران

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .