قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة
وزير التعليم: كاميرات مراقبة وتفتيش دقيق بلجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
وزير التعليم: مراجعة دقيقة لامتحانات النقل والإعدادية خاصة اللغة العربية والتربية الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تحذيرات من انفجار اقتصادي وغذائي عالمي

سمير فرج
سمير فرج
محمد البدوي

حذر اللواء سمير فرج من أن التطورات الجارية في مضيق هرمز تنذر بتداعيات شديدة الخطورة على مستوى العالم، موضحًا أن المشهد الحالي يشبه “النار تحت الرماد” وقد يقود إلى أزمات اقتصادية وغذائية واسعة النطاق مع استمرار اضطراب حركة التجارة والطاقة.

 أهم الشرايين الاستراتيجية للطاقة

وأشار خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة قناة الحياة، إلى أن المضيق يُعد أحد أهم الشرايين الاستراتيجية للطاقة عالميًا، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط، ما يجعله نقطة تأثير مباشرة على استقرار الاقتصاد الدولي.

 أسعار السلع والخدمات

لافتا إلى أن أي اضطرابات في هذا الممر الحيوي تنعكس سريعًا على الأسواق العالمية، نظرًا لاعتماد مختلف القطاعات على الطاقة، وهو ما يفتح الباب أمام موجات تضخم حادة وارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.

أما قطاع الأسمدة الزراعية، فكان له النصيب الأكبر من التحذيرات، إذ كشف أن قرابة ثلث الإنتاج العالمي للأسمدة (نحو 33%) توقف بالفعل نتيجة تداعيات الأزمة، نتيجة الارتباط الوثيق بين هذه الصناعة والطاقة.

الأوضاع في مضيق هرمز

واستشهد في هذا السياق بتجارب صناعية قائمة على الطاقة مثل مصنع “كيما أسوان” في مصر المعتمد على كهرباء السد العالي، إلى جانب نماذج دول الخليج في إنتاج وتصدير الأسمدة اعتمادًا على وفرة الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تأثر بشكل مباشر بالأوضاع في مضيق هرمز.

مضيق هرمز سمير فرج اللواء سمير فرج حركة التجارة اضطراب حركة التجارة الاقتصاد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

ترشيحاتنا

قشر الموز

ماذا يحدث عند تناول قشر الموز

لحمة الرأس

طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس في الفرن

الإجهاد الحراري

مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير: هذه الأشياء تجعلك مهددا بالإجهاد الحراري

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد