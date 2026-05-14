سمير فرج: مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تحذيرات من انفجار اقتصادي وغذائي عالمي

حذر اللواء سمير فرج من أن التطورات الجارية في مضيق هرمز تنذر بتداعيات شديدة الخطورة على مستوى العالم، موضحًا أن المشهد الحالي يشبه “النار تحت الرماد” وقد يقود إلى أزمات اقتصادية وغذائية واسعة النطاق مع استمرار اضطراب حركة التجارة والطاقة.

أهم الشرايين الاستراتيجية للطاقة

وأشار خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة قناة الحياة، إلى أن المضيق يُعد أحد أهم الشرايين الاستراتيجية للطاقة عالميًا، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط، ما يجعله نقطة تأثير مباشرة على استقرار الاقتصاد الدولي.

أسعار السلع والخدمات

لافتا إلى أن أي اضطرابات في هذا الممر الحيوي تنعكس سريعًا على الأسواق العالمية، نظرًا لاعتماد مختلف القطاعات على الطاقة، وهو ما يفتح الباب أمام موجات تضخم حادة وارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.

أما قطاع الأسمدة الزراعية، فكان له النصيب الأكبر من التحذيرات، إذ كشف أن قرابة ثلث الإنتاج العالمي للأسمدة (نحو 33%) توقف بالفعل نتيجة تداعيات الأزمة، نتيجة الارتباط الوثيق بين هذه الصناعة والطاقة.

الأوضاع في مضيق هرمز

واستشهد في هذا السياق بتجارب صناعية قائمة على الطاقة مثل مصنع “كيما أسوان” في مصر المعتمد على كهرباء السد العالي، إلى جانب نماذج دول الخليج في إنتاج وتصدير الأسمدة اعتمادًا على وفرة الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تأثر بشكل مباشر بالأوضاع في مضيق هرمز.