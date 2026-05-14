مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير: هذه الأشياء تجعلك مهددا بالإجهاد الحراري

يعد الإجهاد الحراري من أكثر المشكلات المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة لذا نعرض لكم أهم عوامل الخطر التى تزيد من إصابتكم به.

ووفقا لموقع مايو كلينك فيمكن أن يُصاب أي شخص بالأمراض المتعلقة بالحرارة، لكن هناك عوامل معينة تزيد من الحساسية للحرارة. وتشمل:

صغر السن أو كِبره

يكون الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات والبالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري فقدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته لا تكون قد تطورت تطورًا كاملاً لدى الأطفال أما البالغون الأكبر سنًا، فقد تؤثر الأمراض أو الأدوية أو غيرها من العوامل في قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

بعض الأدوية

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية في قدرة الجسم على البقاء رطبًا وعلى استجابته بشكل مناسب للحرارة، ومنها بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب (حاصرات مستقبلات بيتا ومدرّات البول)، أو الحد من أعراض الحساسية (مضادات الهيستامين)، أو تهدئة الجسم (المهدِّئات)، أو الحد من الأعراض النفسية مثل التوهّم (مضادات الذهان). يمكن أن ترفع بعض العقاقير غير المشروعة مثل الكوكايين والأمفيتامينات درجة حرارة جذع الجسم.

السمنة. يمكن أن يؤثر الوزن الزائد في قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته والتسبب في احتفاظه بمزيد من الحرارة.

التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة

إذا لم تكن معتادًا على الحرارة، فأنت أكثر للإصابة بالأمراض المتعلقة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري إذ يحتاج الجسم إلى وقت ليعتاد على درجات الحرارة المرتفعة ويمكن كذلك أن يعرضك السفر إلى بيئة ذات مناخ حار من بيئة ذات مناخ بارد، أو العيش في منطقة تشهد موجة حر مبكرة للإصابة بمرض يتعلق بالحرارة، وذلك لأن الجسم لم تكن قد أتيحت له فرصة للاعتياد على درجات الحرارة المرتفعة.

ارتفاع مؤشر الحرارة

مؤشر الحرارة هو قيمة حرارية واحدة تشير إلى طبيعة الشعور الذي تجده بسبب درجة الحرارة والرطوبة معًا في الأماكن المفتوحة فعند ارتفاع نسبة الرطوبة، لا يتبخر العرق بسهولة ويواجه الجسم صعوبة في تبريد نفسه ويزيد ذلك من قابلية تعرضك للإنهاك الحراري وضربة الشمس لذا عند بلوغ مؤشر الحرارة 91 درجة فهرنهايت (33 درجة مئوية) أو أعلى، ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على برودة جسمك.