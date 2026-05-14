أول رد على واقعة إسطوانات البوتاجاز المملوءة بالماء

أكدت شركة بتروجاس تعقيباً على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو بشأن وجود مياه داخل إحدى أسطوانات البوتاجاز المنزلية، أن مراجعة الفيديو المتداول أوضحت عدم وجود أي ضغط لغاز البوتاجاز داخل الأسطوانة، بما يؤكد أنها كانت فارغة تماماً من الغاز قبل تعبئتها بالمياه، وهو ما ينفي بشكل قاطع وجود أي خلط بين البوتاجاز والمياه.

طريقة تعبئة أسطوانات البوتاجاز

وتوضح الشركة أن أسطوانات البوتاجاز يتم تعبئتها داخل محطات التعبئة المعتمدة وفق منظومة رقابية وفنية دقيقة، حيث تخضع لاختبارات متعددة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها للتداول، كما أنه لا يمكن فنياً تعبئة الأسطوانة بالمياه إلا بعد تفريغها بالكامل من الغاز وخلوها تماماً من أي ضغط داخلي، وذلك نتيجة لفرق الضغط بين داخل الأسطوانة ومصدر المياه.

وتؤكد الشركة أن الواقعة المتداولة لا ترتبط بأي شكل بعمليات التعبئة داخل مصانع ومحطات تعبئة البوتاجاز التابعة للمنظومة الرسمية، وإنما تشير إلى واقعة تلاعب واحتيال تمت خارج المنظومة، من خلال قيام بعض الباعة غير المرخصين بتعبئة أسطوانات فارغة بالمياه بغرض الغش وبيعها للمواطنين.

كما أشارت الشركة إلى أنه سبق ضبط واقعة مماثلة، وتم تحرير القضية رقم 7071 جنح أشمون، بعد ضبط متهمين بحوزتهم أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مملوءة بالمياه أثناء عرضها للبيع للمواطنين.

وتهيب بتروجاس بالسادة المواطنين ضرورة الحصول على أسطوانات البوتاجاز من المستودعات والمنافذ المعتمدة فقط، وعدم التعامل مع أي بائع مجهول أو غير مرخص، مع سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في التلاعب أو الغش، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.