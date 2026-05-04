البترول تطلق شخصية “بوتاجازو” للتوعية بالاستخدام الآمن لاسطوانات البوتاجاز

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركتي بتروجاس وبوتاجاسكو، حملة توعوية جديدة لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لأسطوانات البوتاجاز.

حملة بوتاجاز

تعتمد الحملة على تقديم رسائل مبسطة وسريعة من خلال فيديوهات قصيرة بشخصية كرتونية باسم “بوتاجازو”، تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف فئات الجمهور بطريقة سهلة وجذابة.

وتتضمن الحملة شرحًا مبسطًا لمنظومة توفير الأسطوانات للمواطنين، إلى جانب إرشادات عملية للاستخدام الآمن، تستهدف المستهلكين والعاملين في مراحل التعبئة والنقل والتوزيع.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بقواعد السلامة، وتجنب الممارسات الخاطئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات



لمشاهدة فيديوهات الحملة ومتابعتها يمكن الدخول على صفحة وزارة البترول والثروة المعدنية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.