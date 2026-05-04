وزيرا البترول والشباب يعقدان مائدة مستديرة لتمكين الكوادر الشابة بقطاع الطاقة

في إطار الاهتمام بتمكين الكوادر الشبابية وإعداد قادة المستقبل، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مائدة مستديرة بعنوان: «قادة مستقبل الطاقة من الشباب.. تمكين الكفاءات الشابة لدعم قطاع الطاقة المصري»، وذلك استكمالًا للمائدة التي عُقدت على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026».

وشهدت المائدة مشاركة قيادات من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب نخبة من الكوادر الشابة بالشركات المصرية والعالمية العاملة في مجالات الطاقة والبترول والغاز في مصر.

وأكد المهندس كريم بدوي أن المائدة المستديرة لا تُعد مجرد فعالية، بل تمثل منصة حقيقية للحوار مع الشباب، وصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ لدعمهم، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بلورة مخرجات هذه المناقشات، من خلال عقد لقاءات دورية وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة التنفيذ وتحديد الأولويات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعكس قدرات الشباب وإسهامهم في دعم جهود التنمية بالدولة.

ودعا الوزير الشباب المشاركين إلى تشكيل فرق عمل لدراسة المحاور التي تم طرحها، ومن بينها مقترح إتاحة برامج تدريب ومعايشة لشباب الباحثين داخل مواقع العمل البترولية، في مجالات الإنتاج والاستكشاف والتعدين والتكرير، بما يعزز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.

من جانبه، أكد السيد جوهر نبيل أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب، وتعزيز التكامل بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستماع لأفكار الشباب المبتكرة باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير المنظومة.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير مهارات الكوادر العاملة، وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب الاهتمام بالنشء وإعدادهم منذ الصغر ليكونوا قاعدة راسخة لقادة المستقبل.

وشدد على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، لافتًا إلى توجه الوزارة لربط العملية التعليمية بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد جيل يجمع بين المعرفة والمهارة والقدرة القيادية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم، تشمل إعداد القيادات الشابة والمتوسطة، وكفاءة الطاقة، وسلامة العمليات، وتكامل الأصول، إلى جانب مبادرات المسؤولية المجتمعية مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبرنامج هندسة تكنولوجيا الطاقة.

وأضاف أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة لإدارة الكفاءات، تعتمد على أساليب تقييم حديثة وبرامج تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في إعداد صف ثانٍ من القيادات، وتعزيز إدارة رأس المال البشري بقطاع البترول.

ومن جانبها، أكدت المهندسة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، أن مائدة «إيجبس 2026» أسفرت عن أفكار ومبادرات متميزة قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أبرز مخرجاتها تمثلت في أربع مبادرات رئيسية: منصة الإرشاد المهني «معك»، ومبادرة تنمية المهارات الشخصية للخريجين الجدد، وبرامج دراسات عليا متخصصة وفق احتياجات صناعة البترول والغاز، إلى جانب منصة موحدة للبرامج التدريبية.

كما شارك في المائدة المستديرة الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف خلق شراكة مباشرة بين الخبرات الأكاديمية ومواقع العمل بقطاع البترول، بما يعزز نقل المعرفة، ويدعم الابتكار، ويرفع كفاءة التشغيل والتطوير داخل المنشآت الإنتاجية.

كما طُرحت خلال المائدة مجموعة من الأفكار الداعمة لتمكين الشباب، من بينها إتاحة الفرصة للكوادر البحثية الشابة لتطبيق أبحاثهم في المواقع البترولية والتعدينية، والاستفادة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وإشراكهم في مشروعات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز الابتكار ويدعم التوجه نحو الاستدامة، بالإضافة إلى تنظيم يوم رياضي للعاملين بمواقع العمل البترولي والتعديني في مختلف المحافظات.